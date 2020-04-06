هجوم على عمدة لندن.. زحام مترو الأنفاق يثير الجدل وسط تفشي كورونا

لا يزال المسافرون في لندن يضطرون إلى استخدام محطات مترو الأنفاق والقطارات المكتظة، على الرغم من إجراءات الإغلاق والعزل الذي تشهده بريطانيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يستخدم العمال الرئيسيون والموظفون الذين لا يستطيعون العمل من المنزل، محطات المترو والقطارات، ولكن أظهرت صور تكدس المواطنون داخل العربات، ما يزيد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك في الوقت الذي تطالب فيه نقابة السكك الحديدية بتزويد سائقي مترو أنفاق لندن بالكمامات والقفازات لحمايتهم من انتقال العدوى لهم.





وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، شن عدد من الرواد هجومًا بسبب تلك الصور، وقال أحد الركاب: "هل كل هؤلاء الأشخاص هم عمال أساسيون؟ لماذا لا يزال هذا مسموحًا به؟ أنا غاضب جدا".





فيما أكد آخر: "نشعر بالخجل من أن مدينتنا لا تهتم بنا".



