حملات مكثفة لإزالة التعديات بحى غرب أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخاصة في ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين بإستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19 " تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وترأس المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ حملة مكبرة لإزالة بعض مخالفات البناء بمنطقة المعلمين بحي غرب أسيوط بمشاركة محمد بشير رئيس حي غرب ومسئولي الحملة الميكانيكية والإشغالات حيث تم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض مخالفات البناء على أن تستمر الحملة بصفة يومية لإستهداف كافة التعديات ومخالفات البناء وازالتها في مهدها وتنفيذ قرارات الازالة أولًا بأول.





كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين الإلتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن أسيوط والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات.





مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.