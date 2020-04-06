وزير القوى العاملة يتابع أوضاع المصريين بالخارج بعد "كورونا" .. سعفان: الحكومة الإماراتية وجهت بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية 2020

القوى العاملة:

تقارير من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر لمتابعة أحوال العمالة المصرية

العمل على حفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول









تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد تداعيات فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.





وأوضح، هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشارت حنان شاهين الملحق العمالي بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن الحكومة الإماراتية وجهت بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتي نهاية 2020.





وفي نفس السياق أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات عددا من الإجراءات لتمكين العامل الأجنبي من مغادرة الدولة والعودة إلى البلد الأم، تمثلت في عدة نقاط:





الأولى: تحديد مدة الإجازة بتوقيع نموذج ملحق إضافي مؤقت لعقد العمل خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد ، والموقع الالكتروني للوزارة.





الثانية: حجز تذكرة سفر العامل "ذهاب وعودة" وتسليمها له.





النقطة الثالثة: تستمر العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل ، وتعتبر الإجازة المبكرة ، إجازة غير مدفوعة الأجر مع احتفا العامل بما تبقى له من مستحقات مقررة وفق قانون علاقات العمل.





الرابعة: تنتهي الإجازة المبكرة بعودة العامل مباشرته للعمل بعد انتهاء فترة الإجراءات الاحترازية.





الخامسة: سوف يتم تمديد اقامات العمال العائدين إلي بلدانهم تلقائيا في حال انتهاء إقاماتهم وهم خارج الدولة.





كما تلقى الوزير تقريرا من مجدى حسنين، الملحق العمالي بميلانو بإيطاليا، كشف فيه عن أن هناك حالة إصابة إيجابية بالفيروس لمواطن مصري يدعى " ش.ع .ف.ف" من الفيوم مركز تطون، ومتواجد حاليا في مستشفى نجواردا بميلانو، وحالته خطيرة جدًا، وتم وضعه علي جهاز التنفس الصناعي، وجهاز أخر لضخ الدم إلى الرئة منذ عدة أيام، ويتم التواصل مع أخيه أخيه يوميا، وإبلاغه تمنيات وزير القوي العاملة بالشفاء.





وفي تقرير آخر من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أوضح المستشار العمالي أحمد رجائي أنه في ظل الأزمة الحالية لانتشار كورونا تم التواصل مع المواطن المصري "هـ.م.ش.ع" المصاب، وحالة التحليل بمستشفى الملك سلمان إيجابية، وتم الاطمئنان عليه، ويلزم العزل المنزلي حاليا، وهو يعمل مبرمج حاسب آلي لدى مؤسسة تقنية الاتصالات والمعلومات بالرياض وتم إبلاغه بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية وبمتابعة الوزير لحالته، ووجودنا بجانبه لحين تجاوز هذه الظروف وتم إبلاغ القنصل العام والسفير المصري بالرياض للتنسيق والمتابعة.





وقال مكتب التمثيل العمالي بعمان-الأردن، المستشار العمالي طلعت السيد، غنه تم الإعلان في التقرير المختصر الصادر عن وزارة الصحة عن تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد لمواطن مصري.