أحدث وأدق صور لفيروس كورونا.. من بدء العدوى حتى اختراق الرئة | شاهد

نشر علماء امريكان في مرفق الأبحاث المتكاملة في فورت ديتريك بولاية ماريلاند، صورًا دقيقة مكبرة لفيروس كورونا الفتاك ( SARS-CoV-2 ) والمعروف أيضًا باسم الفيروس التاجي الغامض، الذي يسبب مرض COVID-19.





ولمنع انتشار المرض، أعلنت عدة دول أوروبية حالات الطوارئ وأدخلت حظر التجول ، ما أدى إلى تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي ، وأدى أيضًا إلى انخفاض مستويات تلوث الهواء.





في غضون ذلك ، يعمل العلماء في جميع أنحاء العالم على تطوير لقاح ضد مرض الفيروس التاجي ، الذي يستمر في قتل الآلاف من الأشخاص يوميًا.





وترصد الصور مراحل تطور الفيروس منذ حدوث الاصابة ومهاجمته للشخص الذي انتقلت اليه العدوى وتكاثره في القصبة الهوائية حتى يخترق الرئة ويحدث الوفاة





وتعتبر الولايات المتحدة الامريكية، اكبر بؤرة للفيروس القاتل في العالم حيث يصل عدد الوفيات بها الى ربع معدل الوفيات في العالم بعد ان سجلت خلال 24 ساعة الماضية أكثرُ من 2400 من سكان نيويورك فقط.





وباستمرار انتشار جائحة COVID-19 ارتفع عدد الاصابات في دول العالم إلى أكثر من 1270.000 حالة مؤكدة في جميع أنحاء العالم وما لا يقل عن 69450 حالة وفاة بسبب المرض.





وتتخذ الدول المتضررة من الفيروس التاجي المزيد من التدابير للحد من انتشار المرض وحث الناس على البقاء في منازلهم ليكونوا آمنين وكذلك تخفيف الضغط على أنظمة الرعاية الصحية وسط الأزمة.





ولا تزال الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا من الوباء حيث يبلغ ما يقرب من ربع المصابين في العالم (على الأقل 337000) ، في حين تظل إيطاليا وإسبانيا المركز الرئيسي للفاشية في أوروبا مع أكبر عدد من الوفيات (15،887 و 12،641 على التوالي ).



