برلماني يطالب المصريين بالعزل الكامل للفتك بوباء كورونا

اعتبر النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، تصريحات جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، التي وجه فيها التحية لرجال الجيش الأبيض في مصر ووصفهم بالمقاتلين لوجودهم في الصفوف الأمامية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بأنها "شهادة عالمية في حق هؤلاء البواسل الأبطال".





وقال " حسب الله " في بيان، الاثنين، إن هذه الشهادة من منظمة الصحة العالمية فى رجال المنظومة الصحية المصرية تؤكد ان الرئيس عبد الفتاح السيسى كان على حق لانه اول من أشاد برجال وابطال جيش مصر الابيض، مناشدا الشعب المصرى العظيم ان يقرأ جيدا تأكيد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر بأن الوضع في مصر لا يستهان به ويتطلب تكافل وتضامن الدولة والشعب وأن الكثير من الحالات لا تحتاج لعلاج في مصر ولكن تحتاج إلى الرعاية الصحية وأنه كلما يتم الكشف عن الإصابات وعلاجها يعني حماية المجتمع من التفشي.





وأكد ان رؤية منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا داخل مصر يتطلب منا جميعا وبدون استثناء ان نفرض على أنفسنا الحظر الكامل وعلى مدار ال24 ساعة يوميا وعدم مغادرة منازلنا الا للضرورة القصوى خلال هذه الايام الحاسمة فى مواجهتنا مع فيروس كورونا، موضحا ان سلاح العزل هو أقوى الأسلحة لكبح جماح وهزيمة فيروس كورونا ولايوجد اى سلاح على مستوى العالم كله افضل من سلاح العزل.



