جامعة سوهاج تكافح كورونا بـ جهاز جديد.. تعرف عليه

تواصل جامعة سوهاج، تعقيم المترددين عليها عن طريق جهاز يعمل آليا وعلى مدار الساعة للحد من انتشار فيروس "كرونا المستجد".









وقال رئيس الجامعة إن الجهاز يستخدم في تعقيم الأجسام الحيوية التي تنفذ من خلاله، الفيروسات التي تكون عالقة بالملابس لفترات طويلة حسبما أفادت التقارير البحثية، ومنها فيروس "كرونا المستجد"، موضحًا أن التعقيم يشمل جميع أنحاء الجسم من قمة الرأس حتى أسفل القدمين بما تحتويه من ملابس ومتعلقات شخصية، وذلك للحفاظ على سلامة جميع منتسبي الجامعة.





ومن جانبه قال الدكتور عمر الحادي بقسم الكيماء العضوية إن الجهاز من إنتاج وحدة الوقاية بالجامعة ويستخدم فيه بعض المعقمات ومقللات التوتر السطحي بنسب لا تتجاوز 0.1% منها "صوديوم هيبوكلوريت"، مشيرًا الى أن تلك المواد ليس لها آثار جانبية ضارة على الجلد أو الملابس.



