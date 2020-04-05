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تعليم

التعليم العالي تطلق مبادرة "خليك مستعد" لأطباء الامتياز وطلاب كليات الطب لمواجهة كورونا.. فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:57 م
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي - صورة أرشيفية
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نهلة الشربيني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق مبادرة "خليك مستعد"، لأطباء الامتياز وطلاب كليات الطب بالجامعات المصرية، من أجل تكوين خط دفاع ثاني للجيش الأبيض، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولكي يكونوا جاهزين لأي تكليف لدعم القطاع الصحي، ولدعم الدولة في القضاء على هذه الجائحة التي انتشرت في العديد من دول العالم.

 

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وبدأت العديد من كليات الطب في تطبيق المبادرة من خلال تدريب عدد من أطباء الامتياز وطلاب السنوات النهائية المتطوعين، على كيفية التعامل مع مرضى فيروس كورونا، بعد توفير كافة وسائل الأمان والوقاية  للطلاب، وتقديم شرح عملي من أساتذة كليات الطب بمختلف التخصصات، عن كيفية عزل حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس، وكيفية عزلهم منزليا بطريقة آمنة، والتدرب على طرق الوقاية ومنع انتقال العدوى بين المرضى وأعضاء الفريق الطبي داخل المستشفيات، وكيفية سحب العينة من المريض لتحليلها في المعمل بطريقة سليمة، بجانب التدريب على استخدام أجهزة التنفس الصناعي.

 

وأكد الطلاب أنهم تطوعوا في هذه المبادرة من أجل خدمة بلدهم، والمساعدة في علاج المرضى حال الاحتياج لهم، مشيرين إلى أن التدريبات العملية التي حصلوا عليها ساهمت بشكل كبير في استعدادهم للمشاركة كخط دفاع ثاني مع الجيش الأبيض لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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