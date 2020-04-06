100 مليون حضن مصري دافئ يطمن عليك.. التعليم العالي تقدم الدعم للطلاب الوافدين

شجعت الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طلابها الوافدين في مصر وحثتهم علي البقاء في المنزل للحماية من فيروس كورونا المستجد ، ولتوفير الشعور بالأمان داخل المجتمع من خلال مبادرة جديدة اطلقتها.









اقرأ ايضا:

سلبية 79 مخالطا للطبيب المصاب بفيروس كورونا بمستشفى الدمرداش

شاهد .. كيف تجيب على المشروع البحثي من 3 ابتدائي وحتى 3 إعدادي



وأعلنت الإدارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن المبادرة قائلة: "أهلك وأصحابك وحشوك؟ إحنا كمان أهلك هنا في مصر.. خلي قاعدتك في البيت مفيدة ومسلية.. العالم كله بقي قرية صغيرة.. ممكن تكلم أصحابك وأهلك وتطمنهم عليك".. كما في مصر 100 مليون حضن دافي يطمن عليك ويراعيك.. إفتح شبابيك الأمل لبكرة...عشان إنت بكرة​..#إحنا_معاك_وإنت_في_بيتك #خليك_في_بيتك_خليك_في_أمان #إدرس_في_مصر".اقرأ ايضا:

وتابعت: "وإنت قاعد في البيت افتكر إن إحنا حواليك، وابعد عن الزحمة, وإستغل قاعدتك في البيت وخلالها تابع مذاكرتك، وشارك معنا في مسابقات كتيرعملناها مخصوص عشان تسليك.. خليك فاكر دايما صحتك أهم من أي حاجة تانية.. #إحنا_معاك_وإنت_في_بيتك #خليك_في_بيتك_خليك_في_أمان #إدرس_في_مصر".



