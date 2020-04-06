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رياضة

قرار عاجل من رابطة الدوري الإيطالي بسبب فيروس كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:17 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، اليوم الإثنين، عن موافقة أندية السيريا إي، على تنفيذ سياسة تخفيض أجور اللاعبين، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الرابطة بيانًا اليوم، أكدت فيه موافقة جميع الأندية على تنفيذ سياسة تخفيض الأجور، وأن هناك اقتراحين سيتم عرضهما على اللاعبين بخصوص تطبيق تلك السياسة.

واقترحت الرابطة أن يتنازل اللاعبون عن رواتبهم لمدة 4 أشهر،  حال عدم استنئاف الدوري، وإذا تم استكماله، فأنه يتنم التنازل عن متوسط الأجور الشهرية لمدة موسمين.

كما أبدت الرابطة رغبتها الكاملة في استكمال منافسات الدوري من جديد، مؤكدة أن هذا لن يحدث إلا إذا تم السيطرة على الفيروس المنتشر وألا يضر ذلك من الصحة العامة لجميع أفراد المنظومة

يذكر أن لاعبو يوفنتوس قد قرروا التنازل عن جزء كبير من رواتبهم لشهور مارس وإبريل ومايو ويونيو بسبب تفشي فيروس كورونا، مما وفر على نادي يوفنتوس مبلغ 90 مليون يورو.

وكان الدوري الإيطالي قد تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوبيد 19".
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