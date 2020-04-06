الوضع أصبح خطيرا.. نائب يطالب بوجود مستشفى للعزل الصحي في كل محافظة

أكد النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، ضرورة أن يكون هناك مستشفيات للعزل في كل محافظة، لاسيما بعد ارتفاع أعداد المصابين، بفيروس كورونا، وتخطيها حاجز ألف إصابة.





وقال النائب سامي المشد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن تنقل المصابين بين المحافظات أمر خطير، وقد يكون بؤرة لانتشار فيروس كورونا، لذا لابد من وجود مستشفى للعزل الصحي على الأقل في كل محافظة، حتى لا يتم نقل الفيروس بين مختلف المحافظات.





وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن التعامل مع الفيروس أصبح مختلف بعد تجاوز أعداد الإصابات ألف إصابة.



