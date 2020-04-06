AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الوضع أصبح خطيرا.. نائب يطالب بوجود مستشفى للعزل الصحي في كل محافظة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:01 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، ضرورة أن يكون هناك مستشفيات للعزل في كل محافظة، لاسيما بعد ارتفاع أعداد المصابين، بفيروس كورونا، وتخطيها حاجز ألف إصابة.

وقال النائب سامي المشد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن تنقل المصابين بين المحافظات أمر خطير، وقد يكون بؤرة لانتشار فيروس كورونا، لذا لابد من وجود مستشفى للعزل الصحي على الأقل في كل محافظة، حتى لا يتم نقل الفيروس بين مختلف المحافظات.

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن التعامل مع الفيروس أصبح مختلف بعد تجاوز أعداد الإصابات ألف إصابة.

وتقدمت النائبة سعاد المصرى عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إنشاء حجر صحى فى كل محافظة بشكل مستقل، وعدم نقل مرضى فيروس كورونا بين المحافظات المختلفة مما قد يتسبب فى انتشار العدوى ونقلها من محافظة لأخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاستخراج تحليل PCR.. المشد يطالب بتعاون شركات السياحة مع الصحة

تحركات برلمانية بسبب التزاحم أمام المعامل المركزية لتحليل كورونا.. برلمانيون: التنسيق مع وزارة الصحة وشركات السياحة ضرورة.. ومطالب بتدخل رئاسة الجمهورية لحل الأزمة

زادت بنسبة 150%.. تحرك عاجل من النواب ضد ارتفاع أسعار المنتجات الطبية

البرلمان يكشف كلمة السر لتجهيز 40 مدرسة كحجر صحي في حالة الطوارئ طبقا للشروط.. نواب: سيناريو يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.. وبحلول شهر ابريل سنقضي على الفيروس

أكثر الأشخاص إصابة بالفيروس .. صحة النواب تطالب بمنح الأطباء مكافأة مالية

تحركات برلمانية لمنح الأطباء مكافأة مالية لجهودهم ضد كورونا .. نواب: جنود يقومون بواجبهم من أجل صحة وسلامة المواطن.. زيادة بدل العدوى لـ 250 جنيها أصبح ضروري.. ومطالب بتقديم الدعم المعنوي والمادي

ترشيحاتنا

حبسها في غرفته.. ممثل عجوز يغتصب طفلة عمرها 14 عامًا

حازم إمام يزف نبأ سارا بشأن استكمال الدوري المصري

السعودية تعلن عن تفاصيل جديدة بشأن اختبارات الطلاب

تخفيضات تصل لـ 25%.. التموين تزف بشرى سارة للمصريين قبل رمضان

أخبار الرياضة| شوبير يرد على مرتضى منصور.. كواليس الصفقة المستحيلة في الأهلي.. فيفا يوصي بتخفيض أجور اللاعبين

في ظل فيروس كورونا.. إسرائيل تكشف عن عملية البيض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنصور للسيارات وشل تتكفلان بصيانة مجانية للأطباء والممرضين

فوائد غير متوقعة للمشروم .. لماذا كان يقتصر أكله على ملوك الفراعنة

جينيفر جارنر ونجلها بالكمامة أثناء ممارسة رياضة ركوب الدراجات.. صور