حمد الله يلمح بالرحيل عن النصر السعودي والانتقال للرجاء المغربي.. تفاصيل





وظهر حمد الله في بث مباشر مع صديقه محسن متولي مهاجم الرجاء المغربي، ليقوم الأخير بسؤاله عن رأيه في اللعب لصفوف فريقه المغربي، ليأتي رد حمد الله: " طبعًا.. فالانضمام إلى هذا الفريق شرف كبير بالنسبة لي".





وعبر حمد الله عن امتنانه لمتولي والذي وصفه بأفضل من جاوره في مسيرته المهنية أخلاقيًا وداخل الملعب، وذلك أثناء فترة لعبهما في نادي الريان القطري.





يذكر أن حمد الله أعلن في أكثر من مناسبة رغبته اللعب في الدوري المغربي، وخاصة بعد المشاكل الأخيرة مع إدارة ناديه النصر السعودي.

ألمح المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي ، اليوم الاثنين، إلى الرحيل عن صفوف ناديه، والانتقال لنادي الرجاء المغربي.