AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حمد الله يلمح بالرحيل عن النصر السعودي والانتقال للرجاء المغربي.. تفاصيل

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:39 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
ألمح المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي ، اليوم الاثنين، إلى الرحيل عن صفوف ناديه، والانتقال لنادي الرجاء المغربي.

وظهر حمد الله في بث مباشر مع صديقه محسن متولي مهاجم الرجاء المغربي، ليقوم الأخير بسؤاله عن رأيه في اللعب لصفوف فريقه المغربي، ليأتي رد حمد الله: "طبعًا.. فالانضمام إلى هذا الفريق شرف كبير بالنسبة لي".

وعبر حمد الله عن امتنانه لمتولي والذي وصفه بأفضل من جاوره في مسيرته المهنية أخلاقيًا وداخل الملعب، وذلك أثناء فترة لعبهما في نادي الريان القطري.

يذكر أن حمد الله أعلن في أكثر من مناسبة رغبته اللعب في الدوري المغربي، وخاصة بعد المشاكل الأخيرة مع إدارة ناديه النصر السعودي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري السعودي.. النصر يواصل التعثر ويتعادل مع الفتح

بشرى سارة لجماهير النصر السعودي قبل لقاء أهلي جدة

عبدالرزاق حمد الله في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري السعودي

عقوبة قاسية تنتظر حمد الله بعد تمرده على النصر

الدوري السعودي.. هاشتاج #النصر يتصدر تويتر بعد أزمة حمد الله

ترشيحاتنا

وفاة مصري في أمريكا بعد إصابته بـ فيروس كورونا

أخبار الرياضة| شوبير يرد على مرتضى منصور.. كواليس الصفقة المستحيلة في الأهلي.. فيفا يوصي بتخفيض أجور اللاعبين

وفاة أول حالة بـ كورونا في الغربية.. ماذا يحدث في قرية الهياتم؟

السفير الصيني بالقاهرة: مصر تنتصر في مواجهة فيروس كورونا

وفاة نجم عالمي مصابا بفيروس كورونا

احذر فالوقوع فيها سهل.. 3 أفعال في ليلة النصف من شعبان تحرمك من مغفرة الله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكى تطرح سيارتها الجديدة اسبريسو 2020 suzuki s presso بسعر مغري.. صور

المنصور للسيارات وشل تتكفلان بصيانة مجانية للأطباء والممرضين

فوائد غير متوقعة للمشروم .. لماذا كان يقتصر أكله على ملوك الفراعنة