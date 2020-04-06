نشرة كورونا الفنية.. وفاة نجم عالمي بالفيروس القاتل.. وبينك تحكي معاناتها مع المرض

تحدثت المغنية الأمريكية بينك عن تجربة إصابتها هي ونجلها بفيروس كورونا المستجد من خلال حوار لايف عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وقالت بينك " قضيت ليالي كثيرة وانا ابكي وكانت أكثر فترة صليت فيها الى الله بحياتي"

أعلن الموقع الرسمي للنجم العالمي جاي بيندكيت عن وفاته بسبب فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، عن عمر يناهز 68 عامًا.

وقال الموقع الرسمي لـ جاي بيندكيت :" "بحزن عميق يجب أن نعلن عن وفاة جاي في الرابع من أبريل بسبب المضاعفات الناشئة عن عدوى COVID-19".

كشف القائمون على مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي أن الدورة الجديدة في المهرجان ستقام في موعدها رغم تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وبالأخص في إيطاليا التي تسجل أعلى معدلات وفيات في العالم.

وقال القائمون إن بعض فعاليات المهرجان الإيطالي السينمائي العريق ستقام عن طريق الإنترنت وليس جميعه.





ومن المقرر انطلاق الدورة الـ 77 يوم 2 سبتمبر المقبل وتستمر حتى يوم 12 من نفس الشهر.





توفى المخرج العالمى التايلاندي ثاناكورن بونجسوان وذلك عن عمر يناهز 46 عاما وذلك بعد تعرضه الى ازمة صحية شديدة.





وكشفت شقيقته مانوسون بموقع فارايتى ان السبب الحقيقى وراء وفاة ثاناكورن هو اصابته بسرطان فى الدم وليس كما يردد البعض فيروس كورونا.





نضمت النجمة العالمية ريتا اورا كمتطوعة للعمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في موطنها بريطانيا من أجل مساندة الشعب البريطاني في التصدي لفيروس كورونا المستجد واتخذت رينا أورا تلك الخطوة بعدما عادت والدتها لصفوف العمل في القطاع الطبي كطبيبة نفسية لمساعدة البريطانيين في مواجهة " كورونا".



