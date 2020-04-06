AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نشرة كورونا الفنية.. وفاة نجم عالمي بالفيروس القاتل.. وبينك تحكي معاناتها مع المرض

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:13 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
نشر "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لفيروس كورونا في الساعات الماضية ونستعرض  أبرزها عبر التقرير التالي:

تحدثت المغنية الأمريكية بينك عن تجربة إصابتها هي ونجلها بفيروس كورونا المستجد من خلال حوار لايف عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقالت بينك " قضيت ليالي كثيرة وانا ابكي وكانت أكثر فترة صليت فيها الى الله بحياتي"
 
أعلن الموقع الرسمي للنجم العالمي جاي بيندكيت عن وفاته بسبب فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، عن عمر يناهز 68 عامًا.
 
وقال الموقع الرسمي لـ جاي بيندكيت :" "بحزن عميق يجب أن نعلن عن وفاة جاي في الرابع من أبريل بسبب المضاعفات الناشئة عن عدوى COVID-19".
كشف القائمون على مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي أن الدورة الجديدة في المهرجان ستقام في موعدها رغم تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وبالأخص في إيطاليا التي تسجل أعلى معدلات وفيات في العالم.
 
وقال القائمون إن بعض فعاليات المهرجان الإيطالي السينمائي العريق ستقام عن طريق الإنترنت وليس جميعه.

ومن المقرر انطلاق الدورة الـ 77 يوم 2 سبتمبر المقبل وتستمر حتى يوم 12 من نفس الشهر.

توفى المخرج العالمى التايلاندي ثاناكورن بونجسوان وذلك عن عمر يناهز 46 عاما وذلك بعد تعرضه الى ازمة صحية شديدة. 

وكشفت شقيقته مانوسون بموقع فارايتى ان السبب الحقيقى وراء وفاة ثاناكورن هو اصابته بسرطان فى الدم وليس كما يردد البعض فيروس كورونا.

نضمت النجمة العالمية ريتا اورا كمتطوعة للعمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في موطنها بريطانيا من أجل مساندة الشعب البريطاني في التصدي لفيروس كورونا المستجد واتخذت رينا أورا تلك الخطوة بعدما عادت والدتها لصفوف العمل في القطاع الطبي كطبيبة نفسية لمساعدة البريطانيين في مواجهة " كورونا".

ودخلت على الخط أيضا شقيقة رينا أورا الكبرى إيلاينا التي تبلغ من العمر 31 عامًا بتطوعها في العمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة مغني أمريكي شهير بعد إصابته بـ فيروس كورونا

صدمة مروعة .. وفاة مطرب شهير بـ فيروس كورونا

صدمة كبرى.. وفاة 7 من نجوم الفن في العالم بـ فيروس كورونا

اخبار الفن.. وفاة اول ممثل تركي بسبب كورونا.. إصابات في جسد كيم كاراداشيان بسبب شقيقتها

وفاة نجم عالمي مصابا بفيروس كورونا

وفاة مخرج شهير .. شقيقته تكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

شاهد .. الكاف يستفز الأهلي بخماسية صن داونز

بالصور.. اشتباكات بين الشرطة والأطباء في باكستان

نشرة كورونا الفنية.. وفاة نجم عالمي بالفيروس القاتل.. وبينك تحكي معاناتها مع المرض

السيسي: منحة للعمالة غير المنتظمة 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر

تأجيل وإلغاء فاتورة الكهرباء.. متحدث الوزارة يرد.. فيديو

وزير التربية والتعليم يكشف مصير الطلاب المتعثرين في الامتحانات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتقاد سنها وعدم إنجابها للأطفال .. 20 صورة لـ ميساء مغربي

الأنتخة في البيت محتاجة كنبة .. 10 تصميمات لـ أرائك مريحة وعصرية

سوزوكى تطرح سيارتها الجديدة اسبريسو 2020 suzuki s presso بسعر مغري.. صور