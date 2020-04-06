AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تحذير إماراتي من شراء الكمامات خارج الصيدليات

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:22 م
كمامات
كمامات
Advertisements
محمود نوفل
قال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، إن «الدائرة خالفت وأغلقت سبع منشآت تجارية مارست نشاطًا تجاريًا غير نشاطها، ومنها بيع كمامات مغشوشة، وغير مطابقة للمواصفات، مشيرا الي أنه لا يجوز لغير الصيدليات بيع الكمامات الصحية والطبية.


وأوضح النقبي أن جميع الفرق الرقابية أجرت الأسبوع الماضي تفتيشًا على الأسواق، منها الخضار والصيدليات والبقالات، حتى لا يكون هناك مبالغة في الأسعار، وللتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات، وحتى لا يكون هناك غش تجاري، أو منشأة تمارس نشاطها بشكل مخالف للرخصة التجارية.


وأضاف أنه تم ضبط منشآت غير ملتزمة تمارس نشاطًا خارج نشاطها، وتبيع وتصنع كمامات مغشوشة، حيث تم ضبط محل لتنجيد سيارات يصنع كمامات من قماش مستعمل وبقالات تبيع كمامات غير مطابقة للمواصفات، تتم خياطتها في محلات الخياطة، حيث تمت مخالفة جميع المحال وإغلاقها لأنهم مارسوا نشاطًا مشابهًا لنشاط الصيدليات.


وأضاف أن الكمامات تباع في الصيدليات فقط من أجل ضبط السوق، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، وأنها مصنعة من قبل جهات معتمدة في الدولة، ولا يجوز لأي خياط أو بقالة بيع أو صناعة الكمامات.


وأشار إلى أن الدائرة تلقت الكثير من الشكاوى عن صيدليات تبيع كمامات غير مطابقة للمواصفات وبأسعار مرتفعة، وتم التحقق من الصيدليات وطلبنا منهم إبراز فواتير الشراء للتأكد من صلاحية الكمامات ومصدرها حيث تبين أن الصيدليات لا تملك فواتير، وتمت مخالفة صيدليتين تبين بيعهما كمامات دون أسعار من المورد الرئيس.


وأوضح أن بعض الموردين يأتون من خارج الإمارة ويحاولون بيع كمامات للصيدليات برأس الخيمة  دون فواتير وأن الكثير من الصيدليات في الإمارة رفضت شراءها دون فاتورة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمخالفة والتزاما منهم بقوانين الإمارة.


وأضاف: بعض الصيدليات اشترت كمامات دون فواتير شراء من المورد، وتمت معاقبتها ومخالفتها، لاعتبارها مجهولة المصدر وغير معلوم الشركة الموردة لها. 


ونصح  أفراد المجتمع بأهمية الإبلاغ عن المخالفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدائرة والأرقام المخصصة لتقديم الشكاوى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط مصنع ينتج كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات بالمنوفية

حماية المستهلك يضبط كميات من الكمامات والأدوية مجهولة المصدر في عدد من المحافظات

الرقابة الإدارية: ضبط 58 ألف عبوة مغشوشة وبراميل كلور

ضبط مصنع كمامات مغشوشة به 200 ألف قطعة بالجيزة

قبل توزيع 50 ألف قطعة.. ضبط مصنع ملابس لتصنيع الكمامات غير المعقمة في الجيزة

لاستغلال أزمة كورونا.. ممرض يصنع 6 آلاف كمامة مغشوشة فى دمياط

ترشيحاتنا

أمريكا.. أحمد موسى يعرض فيديو مسرب لكارثة كورونا بالعنايات المركزة

ليفربول يرضخ أمام غضب جمهوره ويتراجع عن هذا القرار

حازم إمام يزف نبأ سارا بشأن استكمال الدوري المصري

البنك الأهلي يوضح موقفه من صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

من أمريكا إلى إيطاليا وفرنسا .. مهاجرون مصريون خطفهم فيروس كورونا في الغربة

أخبار الفن: وفاة فنانة شهيرة .. اعترافات صادمة لـ حفيد عمر الشريف .. فنانة تكشف علاقتها بمعمر القذافي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكى تطرح سيارتها الجديدة اسبريسو 2020 suzuki s presso بسعر مغري.. صور

المنصور للسيارات وشل تتكفلان بصيانة مجانية للأطباء والممرضين

فوائد غير متوقعة للمشروم .. لماذا كان يقتصر أكله على ملوك الفراعنة