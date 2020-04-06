المكسيك تقدم مساعدات لـ بائعات الهوى بعدما تضررن بسبب كورونا.. فيديو

أطلقت السلطات المكسيكية برنامجا مثيرا للجدل لبائعات الهوى بسبب تفشي فيروس كورونا.





وبحسب "روسيا اليوم"، قررت السلطات في العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي، تقديم مساعدات لبائعات الهوى اللائي تضررن من انتشار فيروس كورونا حيث انخفض عدد السياح وغيرهن من مطالبي خدماتهن بسبب كورونا.





وأضافت القناة أن برنامج المساعدات المسمى بـ "Programa Orquídea" يتضمن تقديم بطاقات مع مبلغ من المال تمنح لمالكاتها شراء أدوية وأغذية.





وسجلت المكسيك 253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 2143 شخصا، فيما توفي 94 شخصا جراء الفيروس في البلاد.