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توك شو

محمد الباز: الشائعات حول كورونا أخطر من التجمعات .. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:57 م
الاعلامي محمد الباز
الاعلامي محمد الباز
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محمود محسن
أكد الإعلامي محمد الباز أن مجلس الوزراء أكد انه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال مروجي الشائعات حول فيروس كورونا. 

وأضاف الباز خلال تقديمه برنامج ٩٠ دقيقة عبر فضائية المحور أن مجلس الوزراء قد أهاب المواطنين لعدم الانسياق وراء الشائعات التي يكون الغرض الأساسي منها إثارة البلبلة والرأي العام.

وتابع مقدم برنامج ٩٠ دقيقة أن المعلومات المغلوطة والشائعات حول كورونا أخطر من الزحام لانها تسبب الهلع وهناك من يريد ضرب الطاقم الطبي في مصر.

وأشار الإعلامي محمد الباز أن هناك مخططا يهدف لإسقاط الدولة من خلال مواجهة كورونا والشائعات.

وقال الباز إن وزارة التعليم العالي تطلق مبادرة "خليك مستعد لتدريب طلبة كلية الطب على مواجهة فيروس كورونا.
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