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توك شو

لتفادي الزحام .. بهذه الطريقة سيتم إبلاغ العمالة غير المنتظمة بموعد صرف المنحة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:54 م
محمد سعفان
محمد سعفان
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هاني حسين
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة وتوفير آليات الرعاية الخاصة بهم.

وأضاف محمد سعفان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "شهدنا اليوم صورة سلبية بتكدس المواطنين أمام البنوك لصرف الدعم المخصص للعمالة غير المنتظمة، ونحن نحاول توعية المواطن المصري بأن الدولة تهتم به وعندما يتخذ إجراء معين سيتم إبلاغ المواطن على الفور".

وتابع محمد سعفان: "أرقام هواتف العمالة غير المنتظمة لدينا، وسيتم إرسال رسالة لكل عامل غير منتظم توضح آلية الصرف ومكان وموعد  الصرف لمنع التجمعات والتكدسات أمام البنوك".

وأكمل محمد سعفان:" ما حدث اليوم هو استهداف للدولة المصرية، بعد أن نشر البعض أخبارا غير موثوق فيها أدت لحشد المواطنين أمام البنوك ".

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