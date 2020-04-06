على طريقة الأهلي| انعقاد مجلس مداخلات اللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري عبر الفيديو كونفرانس

عقد اليوم الاثنين، مجلس مداخلات اللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري عبر خاصية الفيديو كونفرانس في ظل الإجراءات المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا .









وأكد الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري على أهمية هذا الاجتماع الذي يعقد ولأول مرة منذ تاريخ إنشاء هذا المجلس منذ أكثر من عامين تماشيًا مع توجهات الدولة واتباع إجراءات السلامة والوقاية من هذا الفيروس الذي يجتاح العالم في الفترة الحالية.









وأشار تهامي إلى أن الهدف خلال هذه المرحلة، هو الحفاظ على صحة وسلامة لاعبي الأولمبياد الخاص المصري والمجتمع بأكمله، مع الاهتمام البالغ بكيفية الحفاظ علي لياقة اللاعبين في منازلهم من خلال مبادرات المجتمعات الصحية التي يطلقها الأولمبياد الخاص الدولي خلال فترة تعليق النشاط الحالي.







