القبض على بلطجية ميدان تريومف بـ مصر الجديدة

ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، القبض على مجموعة من البلطجية بمنطقة مصر الجديدة عقب نشوب مشاجرة بينهم بميدان تريومف وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.





وكانت الاجهزة الامنية رصدت منشورا يتم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك تحت عنوان " بلطجية مصر الجديدة - ميدان تريومف"متضمنًا قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتشاجر فيما بينهم باستخدام الأسلحة البيضاء.





وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد مرتكبى الواقعة وضبطهم (ثلاثة من العناصر الإجرامية لهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى المشاجرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .