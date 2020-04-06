AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نقل رئيس وزراء بريطانيا إلى العناية المركزة.. كيف استقبل المسئولون والسياسيون الصدمة؟

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:29 م
تضامن مع جونسون رئيس
تضامن مع جونسون رئيس وزراء بريطانيا بعد نقله للعناية المركزة
Advertisements
رحيم يسري
تصدر بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا حديث الصحف العالمية والسياسيين عقب نقله للعناية المركزة إثر تدهور صحته، حيث يمكث جونسون في المستشفى منذ ليل الأحد بعد ما يزيد عن 10 أيام على إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتوحد السياسيون في بريطانيا بعد تدهور صحة جونسون، حيث أكد كير ستارمر الزعيم الجديد لحزب العمال البريطاني أنها "أخبار حزينة للغاية" معربا عن تضامن البلاد بأكلمها مع رئيس الحكومة وعائلته خلال هذا الوقت الصعب.

و أعلن وزير العدل البريطاني روبرت باكلاند، عن تضامنه مع رئيس الحكومة قائلا "قلوبنا وصلواتنا مع جونسون وعائلته في تلك اللحظة، بينما قالت النائبة عن حزب العمال هارييت هارمان، إنها "أخبار مروعة"، معبرة عن تضامنها مع العائلة وتمنياتها بالشفاء التام لجونسون، وتابعت "أعلم أنه سيحصل على أفضل رعاية".

من جانبه قال وزير الصحة بحكومة الظل، جوناثان أشوورث في تغريدة على تويتر "الليلة نتمنى جميعًا لبوريس جونسون أن يتعافى بسرعة.. أعلم أن المستشفى ستكون حريصة حقاعلى رعايته.. أرسل مرة أخرى أطيب تمنياتي إلى عائلته".

ودعا صادق خان عمدة لندن إلى الصلاة لأجل جونسون متمنيا شفائه العاجل الليلة، موضحا أن رئيس الحكومة برفقته أفضل الكوادر الطبية في العالم وأنه بين أيد أمينة.

وانضمت عضوة البرلمان الديمقراطية ليلى موران إلى قائمة المتضامنين معربة عن أملها في شفائه العاجل وتضامنها مع الأسرة، وتابعت " آمل أن تتمكن الحكومة الآن من إيقاف هذا التظاهر بأن كل شيء على ما يرام والتركيز على تحسين حالته وطمأنة". 

وفي وقت سابق ذكرت الحكومة أن جونسون تم نقله إلى وحدة العناية المركزة، موضحة أنه منذ مساء الأحد ويخضع رئيس الوزراء للرعاية الطبية في مستشفى "سانت توماس" في العاصمة البريطانية لندن، في ظل استمرار معاناته من أعراض فيروس كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول ضحايا التغيير الوزاري في بريطانيا.. إقالة وزير أيرلندا الشمالية

رئيس وزراء إنجلترا ينقلب على حكومته.. جونسون يقوم بحملة تصفية لوزرائه.. واستقالة أول وزير مسلم من إدارته تحدث هزة مدوية.. صور

مطالبات في بريطانيا بتعطيل المدارس والأشغال فورا.. واتهامات بالخوف من التكاليف

العمال البريطاني يطوي صفحة كوربن.. ويختار كير ستارمر زعيما للحزب

تدهور صحة رئيس وزراء بريطانيا ونقله إلى العناية المركزة

نقل رئيس وزراء بريطانيا إلى العناية المركزة يهوي بالجنيه الإسترليني

ترشيحاتنا

تمديد أسبوعين وخفض 10%.. إعلامي يفجر مفاجأة عن حظر التجول وأسعار الوقود.. فيديو

وفاة رجل الأعمال منصور الجمال

تطور مفاجئ .. اتحاد الكرة يستعد لاستئناف الدوري المصري فى هذه المواعيد.. تفاصيل

وفاة منصور الجمال.. ماذا قالت ليلى علوي عن زوجها السابق بعد رحيله؟

الوفيات منعدمة تقريبًا.. طبيب يفجر مفاجأة عن مرضى كورونا في مصر.. فيديو

الرقابة الإدارية: تحرير محاضر لـ 25 مخبزا امتنعت عن البيع للمواطنين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دارين حداد فى إطلالة جريئة من داخل حمام السباحة.. شاهد

بشعر مموج .. صبا مبارك تثير الجدل بإطلالتها على السرير

طويل ولا قصير.. منة فضالي تغير لون شعرها للأسود