نقل رئيس وزراء بريطانيا إلى العناية المركزة.. كيف استقبل المسئولون والسياسيون الصدمة؟

تصدر بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا حديث الصحف العالمية والسياسيين عقب نقله للعناية المركزة إثر تدهور صحته، حيث يمكث جونسون في المستشفى منذ ليل الأحد بعد ما يزيد عن 10 أيام على إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وتوحد السياسيون في بريطانيا بعد تدهور صحة جونسون، حيث أكد كير ستارمر الزعيم الجديد لحزب العمال البريطاني أنها "أخبار حزينة للغاية" معربا عن تضامن البلاد بأكلمها مع رئيس الحكومة وعائلته خلال هذا الوقت الصعب.





و أعلن وزير العدل البريطاني روبرت باكلاند، عن تضامنه مع رئيس الحكومة قائلا "قلوبنا وصلواتنا مع جونسون وعائلته في تلك اللحظة، بينما قالت النائبة عن حزب العمال هارييت هارمان، إنها "أخبار مروعة"، معبرة عن تضامنها مع العائلة وتمنياتها بالشفاء التام لجونسون، وتابعت "أعلم أنه سيحصل على أفضل رعاية".





من جانبه قال وزير الصحة بحكومة الظل، جوناثان أشوورث في تغريدة على تويتر "الليلة نتمنى جميعًا لبوريس جونسون أن يتعافى بسرعة.. أعلم أن المستشفى ستكون حريصة حقاعلى رعايته.. أرسل مرة أخرى أطيب تمنياتي إلى عائلته".





ودعا صادق خان عمدة لندن إلى الصلاة لأجل جونسون متمنيا شفائه العاجل الليلة، موضحا أن رئيس الحكومة برفقته أفضل الكوادر الطبية في العالم وأنه بين أيد أمينة.





وانضمت عضوة البرلمان الديمقراطية ليلى موران إلى قائمة المتضامنين معربة عن أملها في شفائه العاجل وتضامنها مع الأسرة، وتابعت " آمل أن تتمكن الحكومة الآن من إيقاف هذا التظاهر بأن كل شيء على ما يرام والتركيز على تحسين حالته وطمأنة".



