اخبار البرلمان.. عبد العال يدعو النواب للتبرع بمكافأة 3 أشهر لصندوق تحيا مصر.. وتسابق من الأعضاء

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الإثنين 6 أبريل:عبد العال يدعو النواب للتبرع بمكافأة العضوية لمدة 3 أشهر لصالح صندوق تحيا مصر.. تفاصيلمحمود فوزي: تسابق نواب البرلمان للتبرع لصالح صندوق تحيا مصرفؤاد اباظة أول النواب المتبرعين لصندوق تحيا مصر بعد دعوة رئيس المجلسبقيمة 500 جنيه.. تفاصيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد توجيهات الرئيسالبرلمان يرجئ قرارا بزيادة 100 جنيه على بطاقات التموين و600 لـ تكافل وكرامةتخطينا مرحلة التوعية .. برلمانية تطالب بتطبيق الحظر الكامل وتغليظ العقوباتنائب يخصص راتب عام كامل لدعم الأسر الفقيرة والعمالة غير المنتظمةزيادة الامتيازات والتكليفات.. 18 توصية برلمانية للأطباء لدعمهم في مواجهة كوروناصحة وسلامة المواطن نمبر وان.. 25 توصية من البرلمان للحكومة بسبب كورونابرلمانية تستغيث بوزير التنمية المحلية لإزالة عربات الطعام من الشوارع