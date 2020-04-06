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برلمان

اخبار البرلمان.. عبد العال يدعو النواب للتبرع بمكافأة 3 أشهر لصندوق تحيا مصر.. وتسابق من الأعضاء

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:24 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
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عبد الرحمن سرحان
في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الإثنين 6 أبريل:











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