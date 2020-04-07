رئيس جامعة أسيوط يعلن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا.. واتخاذ هذا القرار العاجل.. فيديو

اكتشاف حالتين إصابة بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الجمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، والمذاع عبر شاشة "الحدث": "لدينا حالتان إيجابيتين لأحد أعضاء هيئة التدريس، وفني يعمل في الجامعة، وتم عزل المخالطين لهما في المنزل".

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أنه تم إغلاق الأقسام التي يعمل المصابان فيها، لمدة 24 ساعة؛ لتعقيمها وإعادة فتحها، متابعا أن مستشفى الجامعة به وحدة رصد وبائي، تهتم بفيروس كورونا؛ لرصد ومتابعة الحالات الإيجابية والمخالطة أيضا.

وأكمل الجمال، أن جامعة أسيوط لها 8 مستشفيات تابعة و2 في مركزين آخرين، مستدركا :"تم تخصيص مستشفى كامل لعلاج حالات فيروس كورونا، ومستشفيات العزل خارج مستشفيات أسيوط الجامعي".