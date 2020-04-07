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استشاري يكشف أخطر مراحل الإصابة بفيروس كورونا.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:50 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قال الدكتور هاني راجي، استشاري القلب، إن جميع الأطباء يصارعون؛ للحد من وصول الحالات المصابة بيفيروس كورونا إلى مرحلة التنفس الصناعي، لأن أخطر مرحلة في مراحل الإصابة هي مرحلة التنفس الصناعي، لافتا إلي ضرورة العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي.

وأشار هاني راجي، أثناء مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة"ام بي سي مصر"، إلي أن المريض يشعر فى البداية بضيق فى التنفس ينتج عنه دخوله العناية المركزة، ثم يأخذ اكسجين فيما يعرف بـ"التنفس الصناعي الغير نافذ" من خلال وضع "ماسك" يعمل علي ضخ الهواء إلي الرئتين.

وأوضح استشاري القلب، أنه ما لم يصل المريض لمرحلة التنفس الصناعي؛ فإن الأمور تحت السيطرة، وتابع قائلا: "عشان متوصلش لمرحلة التنفس الصناعي متتعديش اصلا ومتنزلش من البيت".

 وأكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، علي أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ 259 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدين من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
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