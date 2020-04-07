استشاري يكشف أخطر مراحل الإصابة بفيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور هاني راجي، استشاري القلب ، إن جميع الأطباء يصارعون؛ للحد من وصول الحالات المصابة بيفيروس كورونا إلى مرحلة التنفس الصناعي، لأن أخطر مرحلة في مراحل الإصابة هي مرحلة التنفس الصناعي، لافتا إلي ضرورة العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي .



وأشار هاني راجي، أثناء مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة"ام بي سي مصر"، إلي أن المريض يشعر فى البداية بضيق فى التنفس ينتج عنه دخوله العناية المركزة، ثم يأخذ اكسجين فيما يعرف بـ"التنفس الصناعي الغير نافذ" من خلال وضع "ماسك" يعمل علي ضخ الهواء إلي الرئتين.







وأوضح استشاري القلب، أنه ما لم يصل المريض لمرحلة التنفس الصناعي؛ فإن الأمور تحت السيطرة، وتابع قائلا: "عشان متوصلش لمرحلة التنفس الصناعي متتعديش اصلا ومتنزلش من البيت".



