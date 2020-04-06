صوروا فيديوهات.. كارتيرون يفاجئ لاعبي الزمالك بهذا الطلب في العزل المنزلي

طالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبي الفريق بإرسال فيديوهات له أثناء خوضهم التدريبات اليومية في منازلهم .
يأتي هذا من أجل متابعة كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض لحالة الاعبين البدنية خلال فترة الحظر.
ووضع الفرنسي كارتيرون برنامجا تأهيليا خاصا للاعبي الزمالك لتنفيذه في منازلهم في ظل الظروف الراهنة التي تتمثل في تجميد النشاط الرياضي ومنع إقامة تدريبات.
ويقوم كارتيرون بالتواصل مع لاعبي الزمالك بشكل يومي من أجل الاطمئنان على أحوالهم والتأكد من تنفيذهم للتعليمات التي يحصلون عليها من قبل الجهاز الفني للفريق الأبيض.
يذكر أن موقف عودة الدوري أصبح غامضًا في ظل الظروف الراهنة، وعدم السيطرة بعد على انتشار فيروس كورونا في كافة بلدان العالم.