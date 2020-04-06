صوروا فيديوهات.. كارتيرون يفاجئ لاعبي الزمالك بهذا الطلب في العزل المنزلي

يذكر أن موقف عودة الدوري أصبح غامضًا في ظل الظروف الراهنة، وعدم السيطرة بعد على انتشار فيروس كورونا في كافة بلدان العالم.

ويقوم كارتيرون بالتواصل مع لاعبي الزمالك بشكل يومي من أجل الاطمئنان على أحوالهم والتأكد من تنفيذهم للتعليمات التي يحصلون عليها من قبل الجهاز الفني للفريق الأبيض.