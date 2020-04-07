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مرأة

نوع مهمل من الزيوت له مفعول السحر في تحسين المناعة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:13 ص
مناعه
مناعه
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لمياء الياسين
فوائد عديدة لتناول زيت السمك فهو يحتوي على أحماض دهنية لا غنى عنها مثل "أوميجا 3" و"أوميجا 6" التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

وإليك وفقا لموقع  Bright Side  فوائد تناول زيت السمك إذا تناولناه بانتظام:

1. يخفض ​​خطر الإصابة بأمراض القلب

يقلل  زيت السمك من خطر الإصابة بأمراض القلب لأن مستوى الدهون الثلاثية ينخفض ويقل ضغط الدم.

2.  يحسن نظام المناعة

لأوميجا 3 الموجود في زيت السمك ، ويحفز إنتاج البروستاجلاندين ويجعل النظام المناعي أقوى  .

3.  يجعل التعامل مع الإجهاد سهلا

يمكن أن تزيد الأحماض غير المشبعة المتعددة من إنتاج السيروتونين ، الهرمون المسؤول عن الحالة المزاجية  لذلك سيكون من الأسهل عليك التعامل مع الإجهاد. في بعض الحالات ، يتم وصف زيت السمك للأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه.

4. يخفض ​​ضغط العين

يمكن للأطباء وصف زيت السمك للأشخاص الذين يعانون من الجلوكوما كما أن الأحماض الدهنية تساعد على إزالة سائل العين مما يؤدي إلى انخفاض ضغط العين. بالطبع ، لا يمكن تناول زيت السمك

5. يجعلى بشرتك تبدو صحية

زيت السمك له تأثير إيجابي على البشرة لأن أحماض أوميجا 3 يمكن أن تخزن الكولاجين ويمكن أيضًا أن يساعد مصدر آخر من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة في علاج حب الشباب.

6. يدفعك للالتزام بنظام غذائي

تناول زيت السمك يقلل الشهية بانتظام ويخلق الإحساس بالشبع بعد تناول الطعام.
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