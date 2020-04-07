نوع مهمل من الزيوت له مفعول السحر في تحسين المناعة

3. يجعل التعامل مع الإجهاد سهلا

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6. يدفعك للالتزام بنظام غذائي





تناول زيت السمك يقلل الشهية بانتظام ويخلق الإحساس بالشبع بعد تناول الطعام.

فوائد عديدة لتناول زيت السمك فهو يحتوي على أحماض دهنية لا غنى عنها مثل "أوميجا 3" و"أوميجا 6" التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.وإليك وفقا لموقع Bright Side فوائد تناول زيت السمك إذا تناولناه بانتظام:1. يخفض ​​خطر الإصابة بأمراض القلبيقلل زيت السمك من خطر الإصابة بأمراض القلب لأن مستوى الدهون الثلاثية ينخفض ويقل ضغط الدم.2. يحسن نظام المناعةلأوميجا 3 الموجود في زيت السمك ، ويحفز إنتاج البروستاجلاندين ويجعل النظام المناعي أقوى .يمكن أن تزيد الأحماض غير المشبعة المتعددة من إنتاج السيروتونين ، الهرمون المسؤول عن الحالة المزاجية لذلك سيكون من الأسهل عليك التعامل مع الإجهاد. في بعض الحالات ، يتم وصف زيت السمك للأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه.4. يخفض ​​ضغط العينيمكن للأطباء وصف زيت السمك للأشخاص الذين يعانون من الجلوكوما كما أن الأحماض الدهنية تساعد على إزالة سائل العين مما يؤدي إلى انخفاض ضغط العين. بالطبع ، لا يمكن تناول زيت السمك5. يجعلى بشرتكصحيةزيت السمك له تأثير إيجابي على البشرة لأن أحماض أوميجا 3 يمكن أن تخزن الكولاجين ويمكن أيضًا أن يساعد مصدر آخر من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة في علاج حب الشباب.