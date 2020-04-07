بمكياج ناعم.. نادين نجيم تتألق في أحدث إطلالة لها

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.
ولفتت نادين نجيم الأنظار بمكياجها الجذاب الذى كشف عن جمال ملامحها، وارتكز على الألوان الجذابة واعتمد على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها، وارتكز مكياج نادين نجيم على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها أيضا.
واعتمدت نادين نجيم على خصلات شعرها البنى المموج المنسدل على كتفيها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.