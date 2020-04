بمكياج ناعم.. نادين نجيم تتألق في أحدث إطلالة لها

View this post on Instagram

اشتقت اعمل ميك اب حتى لو بل البيت 😇🤷🏻‍♀️ منتسلى شوي لانه بلشت انسى كيف منحط ميك اب 🤦🏻‍♀️ ... زبطي حالك و خليكي بالبيت 🤪😂 #خليك_بالبيت