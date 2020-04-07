قبل دخول الصيف.. تنظيف اللحاف الفايبر بطريقة الدراي كلين

تحتار كثير من السيدات في طرق غسل اللحاف الفايبر إلا أنه من أكثر مميزات الألحفة الفايبر سهولة تنظيفها وإمكانية استخدام الغسالة الأوتوماتيك لتنظيف سريع ومثالي، ولكن يجب الإلتزام ببعض النصائح التي ستحمي لحافك من التكسر، أو فساد توزيع الحشوة الداخلية له (الكلكعة) وهي المشكلة التي تواجه الكثيرات عند وضع اللحاف المبطن بالغسالة، فمعنا تعرفي على طريقة غسيل اللحاف الفيبر فى الغسالة الاتوماتيك دون إفساده، والحصول على نتيجة مذهلة.





- طريقة غسيل اللحاف الفيبر فى الغسالة الاتوماتيك:

في البداية يجب مراعاة حجم اللحاف لسعة الحلة الداخلية الغسالة، حتى لا يؤذى الحمل الزائد غسالتك، ويمكنك حساب مدى ملائمة اللحاف لحجم الغسالة كالآتي:





اللحاف مقاس 220*220 سم يمكنك غسلة في غسالة سعة 5 كيلو جرام .





اللحاف الأكبر مقاس 220*240 أو أكبر يحتاج غسالة سعة 7 كيلو جرام لتنظيفة .





- خطوات غسيل اللحاف الفيبر فى الغسالة الاتوماتيك:





يجب قراءة تعليمات الاستخدام والغسيل المرفقة مع اللحاف (هناك أنواع تتطلب دراي كلين، ولا يمكن غسلها بالغسالة أبدا) أيضا ستساعدك هذه المعلومات على معرفة تفاصيل درجة الحرارة والبرنامج المناسب للغسل.





لا يوضع اللحاف عشوائيا بالغسالة، بل يجب طية جيدا على شكل أوكرديون، فوضعه بطريقة أخرى، سيعمل على إفساد توزيع الحشوة مما سيتسبب بظهور مشكلة الكلكعة، والتي يصعب حلها فيما بعد.





يغسل اللحاف ببرنامج غسيل سريع، مع جيل الملابس، ولا تبالغي بكمية المنظف حتى لا يصعب التخلص من الرغوة أثناء الشطف.





ضعي كرتين من كرات التنس النظيفة بالغسالة مع اللحاف، وستعمل هذه الكرات على تنظيف اللحاف جيدا والتأكد من عدم حدوث أي تكورات في الحشوة.





لا تضعي أي قطع أخرى لغسلها مع اللحاف.





يمكن استخدام منعم الملابس أثناء دورة الشطف.





يعلق اللحاف في الشمس حتى يجف تماما، ولا تدخليه إلا عندما تتأكدين من جفافة، حتى لا تتسبب الرطوبة في ظهور روائح غير مستحبه به.





في حال تخزين اللحاف للشتاء التالي، يفضل استخدام الأكياس المخصصة لتخزين الملابس – vaccum bags – لتوفير المكان، وأيضا لحمايته من الأتربة والحشرات للموسم التالي.