إيران تعلن ارتفاعا كبيرا في عدد ضحايا فيروس كورونا

أعلنت ايران اليوم، الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 62589 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد.





وأشارت وزارة الصحة الإيرانية إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس التاجي إلى 3872، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.



