إيران تعلن ارتفاعا كبيرا في عدد ضحايا فيروس كورونا

أعلنت ايران اليوم، الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 62589 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد.
وأشارت وزارة الصحة الإيرانية إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس التاجي إلى 3872، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.
أكد أحد أعضاء البرلمان الإيراني أنه تم الكشف عن 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين النواب، بعد إجرائهم الفحوصات اللازمة.
ووفقًا لمان نقلته "روسيا اليوم"، قال أكبر رنجبر زادة، عضو لجنة رئاسة البرلمان إن نوابا أجروا فحوصات كورونا خلال اليومين الماضيين وثبتت إصابة 11 نائبا منهم بكورونا.
وبحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية، أجرى 270 نائبا وموظفا في البرلمان فحوصات فيروس كورونا.
من جانبه، قال محمد رضا تابش عضو مدينة أردكان في البرلمان: "قدمنا مشروع قامون لتعطيل البلاد لشهر كامل لأن عدد النواب الذين يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا قد يصل إلى خمسين وبعد ذلك لن نتمكن من عقد اجتماعات البرلمان".
وكان البرلمان الإيراني عقد صباح اليوم الثلاثاء، أول اجتماع له منذ انتشار فيروس كورونا بحضور ثلثي النواب.
وظهر خلال الجلسة، عدم اتباع النواب الإرشادات الصحية، ولم يلتزموا بالمسافات الواجب التقيد بها خلال الجلوس، لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.