رئيس النواب الأمريكي: قرار ترمب بقصف إيران غير دستوري لكن قوة الحرب فرضت نفسها

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون المنتمي للحزب الجمهوري اليوم الثلاثاء بإن قرار ترامب بالمشاركة في الحرب ضد إيران لم يكن "دستوري" لكن قوة الحرب فرضت نفسها على ترامب باتخاذ قرار المشاركة المفاجئة بضرب إيران دون العودة للكونجرس الأمريكي كما ينص الدستور.

جونسون هناك حالات متعددة لرؤساء أمريكيين خالفوا الدستور

وأضح جونسون بإن هناك حالات متعددة في تاريخ الرؤساء الأمريكيين خالفوا بها الدستور الأمريكي بالمشاركة في حروب مثل حرب السادس من أكتوبر عام 1973 بين مصر وإسرائيل عندما قرر الرئيس نيكسون إرسال قوات من الجيش الأمريكي لإسرائيل دون العودة للكونجرس الأمريكي مخالفا الدستور،وكذلك الرئيس الأمريكي روزفلت الذي اتخذ قرار دخول أمريكا الحرب العالمية الثانية بشكل مفاجئ دون العودة للكونجرس أيضا حسب إن بي سي نيوز الأمريكية.

النائبة ألكسندرا كورتز تدعو لتصويت لعزل ترامب

وجاءت كلمة جونسون بسبب دعوات بعض الديمُقراطيين داخل الكونجرس لإجراء تصويت لعزل الرئيس الأمريكي ترامب لمخالفته الدستور،وأبرزهم النائبة ألكسندرا كورتز التي وصفها ترامب بإنها حمقاء،وغبية على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي بسبب دعوتها.