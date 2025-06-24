قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنشاء غابة تفوق مساحة أمريكا الشمالية لخفض انبعاثات الكربون
دعاء استقبال شهر المحرم.. كلمات تجلب لك التوفيق وتفتح الأبواب المغلقة
رئيس النواب الأمريكي: قرار ترمب بقصف إيران غير دستوري لكن قوة الحرب فرضت نفسها
محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.14%
ستيلانتس تطلق شراكة مع مصر لإنتاج 268 ألف سيارة | نقلة نوعية نحو التصدير .. خبير يوضح
الأمم المتحدة: الحوار أفضل السبل للتأكد من سلمية البرنامج النووي الإيراني
الأهلي الأبرز.. مكافآت الفرق المشاركة بكأس العالم للأندية 2025 بعد الجولة الثانية
كفاية عليك عاوزين لاعب سنه أصغر | الزمالك يصدم نجمه بإعلان مفاجئ
وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يهوي بأسعار النفط
الخارجية ترحب بتعيين السفير محمد إدريس مندوبا للاتحاد الأفريقي ورئيساً لبعثته في نيويورك
الزمالك يوقع رسميا مع هذا اللاعب 5 سنوات
الراجل ومراته ضربوا البنت| فستان سهرة يشعل حي السلام بـ خناقة عنيفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنشاء غابة تفوق مساحة أمريكا الشمالية لخفض انبعاثات الكربون

الاشجار
الاشجار
حنان توفيق

إن إنشاء الغابات لا يمكنه بشكل واقعي إلغاء انبعاثات الوقود الأحفوري نظريًا، يمكن لزراعة الأشجار أن تُخفّض تكلفة الكربون الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، لكن تحليلًا جديدًا مُراجعًا من قِبَل أقران يُظهر ضخامة هذا الجهد المطلوب.


ولموازنة احتياطيات أكبر 200 شركة للنفط والغاز والفحم، يتعين على العالم إنشاء غابة معدلة هندسيًا تغطي حوالي 9.4 مليون ميل مربع — وهي مساحة أكبر من مساحة أمريكا الشمالية بأكملها.


وقال آلان نايف، الخبير الاقتصادي البيئي في كلية ESSEC للأعمال والمؤلف الرئيسي للدراسة: “إن التشجير بهذا الحجم من شأنه أن يدفع الناس إلى ترك أراضيهم ومحو الموائل القائمة”.
نُشرت الدراسة في مجلة Communications Earth & Environment.


التشجير وحده لا يمكن أن يصلح الانبعاثات

في كثير من الأحيان يروج لعملية التشجير، أي إنشاء غابات جديدة بشكل متعمد، باعتبارها الوسيلة الطبيعية الأرخص لانبعاثات الصناعة.

ويعادل الجيجا طن الواحد مليار طن متري، ومن شأن احتياطيات الشركات أن تطلق 673 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون إذا تم حرقها.


وتساءل الفريق عما إذا كانت الأشجار وحدها قادرة على امتصاص تلك الكتلة قبل عام 2050 وقاموا بحساب كمية الكربون التي يمكن للهكتار المزروع حديثًا أن يمتصها، ثم قاموا بقياس هذه الكمية لتشمل محفظة الوقود الأحفوري بأكملها الموجودة تحت الأرض.
وكانت الإجابة 24.75 مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل 15 % تقريبًا من مساحة اليابسة على الأرض.


حجم المشكلة


تحويل هذه المساحة إلى غابة سيعادل مساحة أمريكا الشمالية البالغة 9.35 مليون ميل مربع. وسيعني هذا اقتلاع المزارع والمدن والأنظمة البيئية القائمة في جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية.

وحتى لو تم العثور على المساحة اللازمة، فإن هذه الأشجار ستحتاج إلى عقود من الزمن حتى تصل إلى مرحلة النضج، وخلال هذه الفترة تستمر ميزانية الكربون اللازمة للبقاء أقل من 1.5 درجة مئوية في الانكماش.

وتقدر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ميزانية الكربون العالمية المتبقية بنحو 400 جيجا طن، أي أقل بكثير مما يمكن لشركات النفط الكبرى وحدها أن تطلقه.

تكاليف تعويضات التشجير أعلى من أرباح النفط

ولمعرفة ما إذا كانت الشركات قادرة على دفع تكاليف التعويضات ببساطة، طبق الباحثون متوسط سعر سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي لعام 2022، والذي يزيد قليلاً على 80 يورو (حوالي 90 دولارًا أمريكيًا) للطن، وهو رقم أكده محللو السوق.

وعلى هذا المستوى، ستظهر 95% من الشركات “تقييماً بيئيًا صافياً” سلبياً.

وخلص الباحثون إلى أنه “سيكون من الأكثر ربحية ترك الوقود في الأرض بدلاً من استخراجه وتعويضه في وقت لاحق”.


نظروا في اعتمادات غابات أرخص، حوالي 16 دولارًا للطن، وتقنية متطورة لالتقاط الهواء المباشر، حوالي 1000 دولار للطن. الخيار الأول يُغرق ثلثي الشركات، بينما يُغرق الخيار الثاني جميعها.


لماذا الغابات ليست مجانية


اليوم، تمتص غابات الأرض وتربتها حوالي 30% من الكربون الذي نصدره سنويًا. قد يبدو توسيع هذه المساحة أمرًا بسيطًا، لكن علم الأحياء يُثبت العكس.

إن المزارع سريعة النمو تستهلك كميات كبيرة من المياه والمغذيات، وتدفع التنوع البيولوجي إلى التراجع، وفي المناطق الجافة أو المعرضة للحرائق، قد تؤدي حتى إلى ارتفاع درجات الحرارة المحلية.

معظم الأراضي المخصصة في الحساب أصبحت الآن أراضٍ زراعية أو رعوية استبدالها سيؤدي إلى شحّ في إمدادات الغذاء، ومن المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وفي الوقت نفسه، قد تؤدي ضربة برق واحدة، أو الجفاف، أو سرب من الخنافس إلى إعادة قرون من الكربون المخزن إلى السماء في موسم واحد.

وقد قامت مجموعة نايف باختبار التكلفة الاجتماعية للكربون والتي بلغت 190 دولارًا للطن، وهي تكلفة قريبة من أحدث تقديرات وكالة حماية البيئة الأميركية.

وبهذا السعر، فإن تشغيل أي شركة كبرى تعمل في مجال الوقود الأحفوري ينتج قيمة سلبية للمجتمع، حتى قبل إضافة العقبات المتعلقة بالأرض أو العمالة أو السياسة.

الأراضي المخصصة للتشجير قيد الاستخدام بالفعل


من المفترض أن معظم الأراضي المتاحة للتشجير مخصصة بالفعل لإنتاج الغذاء، أو السكن، أو الحفاظ على التنوع البيولوجي.

في العديد من المناطق، لا تعتبر الأراضي المفتوحة أو غير المشجرة “غير مستخدمة” ولكنها ضرورية للرعاة والمجتمعات الأصلية أو الأنواع المحلية.
إن التعامل مع هذه الأرض باعتبارها أرضًا قابلة للاستهلاك من شأنه أن يقوض النظم البيئية والأنظمة الاجتماعية القائمة التي تعتمد عليها.

تشتد المنافسة العالمية على الأراضي مع نمو السكان وتغير الأنظمة الغذائية. إن تحويل ملايين الأميال المربعة إلى مصارف للكربون يعني منافسة مباشرة للزراعة، مما قد يهدد الأمن الغذائي العالمي.

حتى لو كانت عملية التشجير ممكنة من الناحية التقنية، فإن التناقضات السياسية والأخلاقية تجعلها حلاً غير قابل للتطبيق على نطاق واسع.


يجب أن يكون خفض الانبعاثات له الأولوية


اكتسبت برامج التعويض شعبية بين الشركات التي تسعى إلى الظهور بمظهر واعٍ بقضايا المناخ دون تغيير عملياتها الأساسية، لكن العديد من هذه البرامج يفتقر إلى الشفافية والاتساق والتحقق.

ويقول المنتقدون إن هذه القوانين تسمح باستمرار التلوث تحت ستار التنظيف في المستقبل، وهو ما لا يتحقق في كثير من الأحيان أو يكون مبالغًا فيه في تأثيره.

يحذر نايف وزملاؤه من أن الاعتماد على التشجير كأداة رئيسية في مواجهة تغير المناخ يشتت الانتباه عن الحاجة الملحة لخفض استخدام الوقود الأحفوري. ويؤكدون أنه على الرغم من أن الأشجار قد تُساعد، إلا أن حسابات الكربون وحدها تُظهر اتساع الفجوة بشكل كبير.

إن تخفيض الانبعاثات لا بد وأن يحظى بالأولوية إذا أردنا أن نحقق أهداف المناخ الدولية.

لا يزال التقاط الهواء المباشر مهمًا، ولا يزال ترميم الغابات يحمي الحياة البرية، لكن الدراسة تُظهر أن هذه الأدوات لا تستطيع القيام بمهمة دفن كل برميل من الكربون.

إن الاحتفاظ بالاحتياطيات المؤكدة في الأرض لا يكلف شيئًا، ويوفر الوقت للحصول على طاقة أنظف، ويتجنب فاتورة زراعة الأشجار المستحيلة.

للأشجار الوقود الأحفوري أزمة الكربون غابات أرخص المشجرة النظم البيئية الأنظمة الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يتراجع بشكل مفاجئ

الزوجان المقتولان في المنوفية

لم يرزقا بأطفال وعطفا على الجميع.. مأساة زوجين قتلهما أحد أقاربهما طمعا فيهما

الإيجار القديم

هام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح

زيادة المعاشات

تفاصيل زيادة المعاشات يوليو 2025 .. 15% لـ 11 مليون مستفيد

الأهلي

بعد وداع مونديال الأندية.. الأهلي يدرس الإطاحة بـ 4 لاعبين

الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض

نقيب التمريض تعلن انتهاء أزمة البكالوريوس التقني

الإيجار القديم

تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية

الاهلي

عرض أوروبي لـ إمام عاشور بسبب مونديال الأندية | تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

الضحية

أحلام الطفولة غرقت في النيل .. تفاصيل مأساة طفل الصف

غريق صورة أرشيفية

مصرع شقيقين غرقا بترعة الديروطية بأسيوط

متهم

القبض على محامي بتهمة نشر شائعة حول وفيات بقسم شرطة العمرانية

بالصور

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تتعامل مع لدغات الناموس وتتفادى مضاعفاتها؟

ما الذي يحدث عند لدغة البعوض؟
ما الذي يحدث عند لدغة البعوض؟
ما الذي يحدث عند لدغة البعوض؟

قانون الثلاث دقائق والنصف .. عادة بسيطة قد تنقذ حياتك عند الاستيقاظ

ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟
ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟
ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟

تامر حسنى أو محمد رمضان .. إيناس عز الدين تكشف عن رغبتها فى غناء دويتو مع هذا الفنان .. فيديو

ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو

احترس.. الإستحمام بالماء البارد في الحر يضر أكثر مما ينفع

كيف يؤثر الإستحمام بالماء البارد على الجسم؟
كيف يؤثر الإستحمام بالماء البارد على الجسم؟
كيف يؤثر الإستحمام بالماء البارد على الجسم؟

فيديو

هزيمة الأهلي من بورت

خبيرة تاروت توقعت هزيمة الأهلي أمام بورتو.. والماتش كان رده غير

ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو

تامر حسنى أو محمد رمضان .. إيناس عز الدين تكشف عن رغبتها فى غناء دويتو مع هذا الفنان .. فيديو

سلوى عثمان

الفن مش رسالة وأنا مش قدوة.. تصريح جريء من سلوى عثمان عن تعريف دور الفنان

لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي

رئيس الأركان يلتقى نظيره الليبى لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. القلب المحرّك لوقف إطلاق النار وضامن الأمن الإقليمي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

المزيد