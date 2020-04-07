محافظ الجيزة محذرا شركات جمع القمامة: الالتزام بالمهام الموكلة أو فسخ التعاقد

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل باستثمار فترة حظر التجول لرفع المخلفات وتراكمات القمامة أولًا بأول.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة رش وتطهير الشوارع وسرعة إنجاز أعمال التطوير الجارية والتشديد على شركات الجمع السكنى بضرورة الجمع من المنازل على أن يتم إنهاء التعاقد مع المخالفين لذلك القرار.

وكلف بفسخ التعاقد مع الشركات التى لا تثبت جدية فى تنفيذ ما يوكل إليها من أعمال وذلك نظرًا للأهمية القصوى التى يحظى بها ملف النظافة خاصة فى ظل ما تقوم به الدولة من أعمال تطهير وتعقيم للمؤسسات والأبنية والشوارع موجهًا بقيام وحدات الملاريا بالأحياء والمراكز والمدن برش الشوارع بكافة القطاعات لمواجهة ظاهرة انتشار الذباب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده محافظ الجيزة مع القيادات التنفيذية بنطاق المحافظة وذلك لبحث ألية تنفيذ قرارات إجتماع مجلس الوزراء الصادرة بشأن مواجهة مرض كورونا وضبط الشارع والأسواق والتأكد من توافر الخدمات للمواطنين.