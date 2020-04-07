AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 744 هاربا من أحكام ومخالفات مرورية وتموينية متنوعة بأسوان

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:27 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح

واصلت أجهزة الأمن بأسوان، تنفيذ حملاتها الأمنية المكبرة لتحقيق الانضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية. 


تلقي اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، إخطارًا بالقبض على 12 متهما وبحوزتهم 7 أسلحة نارية ، بالإضافة إلى 6 كجم بانجو، وسلاح أبيض ، بجانب 300 جرام حشيش .


وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 744 حكما شملت ضبط 156 حكم حبس جزئى و 21 حكم حبس مستأنف و 378  أحكام غرامات و 185 أحكام مخالفات.


وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 20 قضية تموينية شملت ضبط 6 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمى، و 10 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، بجانب 3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، وقضية لسلع منتهية الصلاحية .


وفى مجال ضبط قضايا المرافق تم ضبط 125 مخالفة متنوعة شملت 97 حالة رفع إشغالات بالطريق العام و 25 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وايداعها بمخازن مجلس المدينة ، بجانب 3 محاضر تلوث بيئة .


وفى مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 149 مخالفة مرورية متنوعة منها ضبط سائق تحت تأثير المخدر، بجانب ضبط 2 دراجة نارية ، وتوك توك بدون ترخيص ، و  19  مخالفة لتجاوز حد السرعة، و  21 مخالفة للتصالح الفورى،  و 40 مخالفة غرامة ونش،  و 65  مخالفة متنوعة.


يأتى ذلك فى إطار خطة مديرية أمن أسوان لتكثيف الوجود الشرطي بالشارع، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.


اقرأ أيضًا :

ضبط 10 كجم بانجو و734 هاربا من أحكام وقضايا تموينية ومرورية بأسوان



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 5.8 كيلو بانجو و708 هاربين من أحكام في أسوان

ضبط أستروكس وهاربين من أحكام ومخالفات مرورية وتموينية فى حملة بأسوان

أمن أسوان يضبط مخالفات متنوعة وهاربين من أحكام فى حملات مكبرة

ضبط هاربين من أحكام ومخالفات مرورية فى حملة أمنية بأسوان

ضبط هاربين من أحكام ومخالفات مرورية وتموينية بأسوان

ضبط 10 كجم بانجو و734 هاربا من أحكام وقضايا تموينية ومرورية بأسوان

ترشيحاتنا

ليفربول يتحرك لضم بديل محمد صلاح

البنك المركزي يلغي القوائم السوداء والسلبية .. ويمنح البنوك 3 أشهر لتنقية بياناتها

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور: سأعتبر الدوري ملغى في هذه الحالة.. الحضري يسخر من زكي عبد الفتاح.. ومدرب المقاصة: الأهلي عرض 4 لاعبين و15 مليون جنيه مقابل ضم نجم الفريق

بعد تقديمه كوب شاي لزوجته.. القبض على أحد مشاهير السوشيال ميديا

اتحاد الكرة يرد على مرتضى منصور بشأن إلغاء الدوري بعد 14 أبريل

فرح ينتهي في قسم الشرطة.. القبض على عروسين ومعازيم حفل زفافهما لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة غريبة.. نوال الزغبي تثير الجدل برسالة غامضة على إنستجرام

تركت وراءها 3 أطفال.. رسالة مؤلمة من مصابة بريطانية بـ كورونا قبل وفاتها

بشرى سارة.. المتعافون من الإصابة بفيروس كورونا في أمان