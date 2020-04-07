ضبط 744 هاربا من أحكام ومخالفات مرورية وتموينية متنوعة بأسوان

واصلت أجهزة الأمن بأسوان، تنفيذ حملاتها الأمنية المكبرة لتحقيق الانضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.







تلقي اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، إخطارًا بالقبض على 12 متهما وبحوزتهم 7 أسلحة نارية ، بالإضافة إلى 6 كجم بانجو، وسلاح أبيض ، بجانب 300 جرام حشيش .





وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 744 حكما شملت ضبط 156 حكم حبس جزئى و 21 حكم حبس مستأنف و 378 أحكام غرامات و 185 أحكام مخالفات.





وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 20 قضية تموينية شملت ضبط 6 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمى، و 10 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، بجانب 3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، وقضية لسلع منتهية الصلاحية .





وفى مجال ضبط قضايا المرافق تم ضبط 125 مخالفة متنوعة شملت 97 حالة رفع إشغالات بالطريق العام و 25 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وايداعها بمخازن مجلس المدينة ، بجانب 3 محاضر تلوث بيئة .





وفى مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 149 مخالفة مرورية متنوعة منها ضبط سائق تحت تأثير المخدر، بجانب ضبط 2 دراجة نارية ، وتوك توك بدون ترخيص ، و 19 مخالفة لتجاوز حد السرعة، و 21 مخالفة للتصالح الفورى، و 40 مخالفة غرامة ونش، و 65 مخالفة متنوعة.





يأتى ذلك فى إطار خطة مديرية أمن أسوان لتكثيف الوجود الشرطي بالشارع، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.





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