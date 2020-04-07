بشرى خير.. فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين.. النصائح الغذائية للبالغين أثناء مرض كوفيد - 19.. وتجنب المشروبات الغازية والمنعش

أكدت الدكتورة مها العدوى، مستشار منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا لا ينتقل من الأم المصابة إلى الجنين مطلقا ولا يوجد أى دراسات تشير إلى ذلك حتى الآن.





وقال الدكتور أحمد المنظرى، مدير منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن التمريض يقوم بجهود كبيرة في خدمة المرضى خاصة المصابين بفيروس كورونا، مؤكدا أن التمريض في الخط الأول للدفاع عن المرضى ولا ينبغي وصم التمريض بأنه مصدر لنقل عدوى كورونا، باعتباره الأكثر تعاملا مع المرضى.





وقال الدكتور أحمد المنظرى، مدير منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط خلال احتفال منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للتمريض، أن التمريض يمثل نصف القوى الطبية العاملة في إقليم شرق المتوسط.





وكان أكد الدكتور أحمد المنظرى، مدير منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن التمريض يقوم بجهود كبيرة في خدمة المرضى خاصة المصابين بفيروس كورونا، ولا ينبغي أن يكون مجال العمل وصمة لكونهم مصدر لنقل عدوى كورونا باعتبارهم الأكثر تعاملا مع المرضى.





نشرت منظمة الصحة العالمية، عددًا من النصائح الغذائية الواجب اتباعها من قبل الأشخاص البالغين أثناء مرض كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجاءت النصائح الغذائية كالتالي: نصائح غذائية للبالغين أثناء مرض "كوفيد- 19":

- اشرب 8- 10 أكواب من الماء كل يوم فيما وصفته بـ"الخيار الأفضل"، وتناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على الماء والمشروبات الأخرى.

وتجنب:

1- تناول كميات كبيرة من الكافيين

2- عصائر الفاكهة المحلاة

3- شراب الفاكهة

4- مركزات عصير الفاكهة

5- المشروبات الغازية والمنعشة​​



