بشرى خير.. فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين.. النصائح الغذائية للبالغين أثناء مرض كوفيد - 19.. وتجنب المشروبات الغازية والمنعش

الصحة العالمية تقدم نصائح للبالغين المصابين بفيروس كورونا
وزارة الصحة المصرية توجه 6 نصائح ذهبية للقضاء على الفيروس
وزارة الصحة تعلن تعافي أسرة كاملة من فيروس كورونا بأسوان
التمريض نصف القوى الطبية العاملة في إقليم شرق المتوسط
أكدت الدكتورة مها العدوى، مستشار منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا لا ينتقل من الأم المصابة إلى الجنين مطلقا ولا يوجد أى دراسات تشير إلى ذلك حتى الآن.
وقال الدكتور أحمد المنظرى، مدير منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن التمريض يقوم بجهود كبيرة في خدمة المرضى خاصة المصابين بفيروس كورونا، مؤكدا أن التمريض في الخط الأول للدفاع عن المرضى ولا ينبغي وصم التمريض بأنه مصدر لنقل عدوى كورونا، باعتباره الأكثر تعاملا مع المرضى.
وقال الدكتور أحمد المنظرى، مدير منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط خلال احتفال منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للتمريض، أن التمريض يمثل نصف القوى الطبية العاملة في إقليم شرق المتوسط.
وكان أكد الدكتور أحمد المنظرى، مدير منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن التمريض يقوم بجهود كبيرة في خدمة المرضى خاصة المصابين بفيروس كورونا، ولا ينبغي أن يكون مجال العمل وصمة لكونهم مصدر لنقل عدوى كورونا باعتبارهم الأكثر تعاملا مع المرضى.
نشرت منظمة الصحة العالمية، عددًا من النصائح الغذائية الواجب اتباعها من قبل الأشخاص البالغين أثناء مرض كورونا المستجد "كوفيد-19".
وجاءت النصائح الغذائية كالتالي:
نصائح غذائية للبالغين أثناء مرض "كوفيد- 19":
- اشرب 8- 10 أكواب من الماء كل يوم فيما وصفته بـ"الخيار الأفضل"، وتناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على الماء والمشروبات الأخرى.
وتجنب:
1- تناول كميات كبيرة من الكافيين
2- عصائر الفاكهة المحلاة
3- شراب الفاكهة
4- مركزات عصير الفاكهة
5- المشروبات الغازية والمنعشة
و يرتفع القلق والخوف عند المواطنين، بسبب هوس فيروس كورونا، ما يتطلب ضرورة تخفيفه منعا لعدم حدوث تأثيرات سلبية نفسية على الصحة العامة، وبالتالي يأثر علي الجهاز المناعي.
وحددت وزارة الصحة المصرية آليات لمواجهة الخوف والقلق جراء انتشار فيروس كورونا أو انتقال العدوي للبعض.
1- التواصل المستمر مع الأصدقاء ودائرة المعارف عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي
2- التقارب الأسرى وممارسة أنشطة مشتركة مع كافة افراد الاسرة
3- الحصول على قسط كافي من النوم
4- اتباع نظام غذائي صحي متوازن
5- ممارسة تمارين التنفس والتأمل البسيطة لأنها تساعد على العدوي النفسي
6- ممارسة التمارين الرياضية
كما أعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة ،عن تعافي أسرة مصرية مكونة من خمسة أفراد من الكورونا بشكل كامل.
وتابع مجاهد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الأسرة مكونة من الأب والأم وثلاثة أطفال، تلقت الأسرة العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفى الصداقة بأسوان منذ إصابتهم بفيروس الكورونا، وحتى شفائهم الكامل وخروجهم اليوم".