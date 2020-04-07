السيسي لـ المواطن في أزمة كورونا: مدى حرصك سينعكس على مستقبل البلد وشبابها وأحفادها.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن إجراءات البلد لمواجهة فيروس كورونا لا يعُد استعدادًا للموت، وإنما حرص المواطن على تنفيذها سينعكس على مستقبل البلد وشبابها وأحفادها.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، في كلمته خلال المؤتمر الصحفى الذي تم عقده اليوم، أنه إذا حدث أي تطور في أزمة كورونا في مصر سيكون الوضع صعبا وتكلفته كبيرة ويكفى أن تكون هناك تضحيات اقتصادية كبيرة فى الوقت الحالى منذ بداية ظهور الفيروس من حوالى 4 أشهر في مصر.
وأشار إلى أن الفيروس له تأثير علينا جميعًا، مؤكدا أنه إذا التزم الجميع بجميع التعليمات منذ بداية الأزمة في مصر كان سيتم تقليص حجم العدوى والإصابات.
وتابع الرئيس السيسى أنه حتى الآن الأمور تحت السيطرة، وذلك يعود إلى جهود قطاعات الصحة والإعلام والداخلية من بعد الإعلان عن الحظر، والحرص على أن المهمة تقوم بها الداخلية فقط دون تدخل من الجيش وتم تنفيذها بقوة.
وأكد أن استعداد الشعب واتباعه للتعليمات فى مواجهة الأزمات من "كورونا والإرهاب والإصلاح" يدل على وعى والتزام المصريين، مشيرا إلى أن الجميع على علم بجميع الالتزامات الواجبة.
كما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين لمراعاة كل أساليب الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وقال : أدعو المواطنين لمزيد من الاستجابة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا خاصة في وسائل النقل، داعيا المواطنين لمزيد من الحرص وعدم التعامل بلامبالاة.
وحذر السيسي من محاولات التشكيك في قدرات الدولة وبث الشائعات للنيل من قدرات الحكومة وخلق تجمعات تمثل بؤرا للعدوى.
وقال إن هناك محاولات لبث الشائعات للنيل من الدولة وخلق تجمعات تمثل بؤرا للعدوى بفيروس كورونا أمام البنوك ومكاتب البريد وغيرها.
وأكد الرئيس السيسي أن الدولة والحكومة قادرة على مواجهة أزمة فيروس كورونا محذرا من محاولات التشكيك.
وقال الرئيس السيسي : يجب التحلي بالوعي اللازم أمام محاولات التشكيك في قدرات الدولة على مواجهة التحديات.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية والتقدير والعرفان لجميع أجهزة الدولة على الجهد المبذول ليس فقط من القوات المسلحة وإنما منها جميعا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
كما وجه الرئيس السيسي -خلال تفقده عناصر ومعدات وأطقم القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني في مكافحة كورونا اليوم الثلاثاء- الشكر أيضا على النجاحات المحققة حتى الان، داعيا للمزيد من الجهد والاجراءات والتفهم لمطالب هذه المرحلة التى نجابهها.
وخاطب الرئيس الشعب المصري بقوله "دائما في كل مرحلة صعبة لم أتكلم أو أطلب إلا وجدت المصريين موجودين، وهذه النقطة التى دائما منذ توليتي للمسوؤلية ومن قبلها دائما أقول أنا لست لوحدي وإنما نحن مع بعضنا البعض".