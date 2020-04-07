السيسي لـ المواطن في أزمة كورونا: مدى حرصك سينعكس على مستقبل البلد وشبابها وأحفادها.. فيديو

على مستقبل البلد وشبابها وأحفادها.



في كلمته خلال المؤتمر الصحفى الذي تم عقده اليوم،

أنه إذا حدث أي تطور في أزمة كورونا في مصر سيكون الوضع صعبا وتكلفته كبيرة ويكفى أن تكون هناك تضحيات اقتصادية كبيرة فى الوقت الحالى

منذ بداية ظهور الفيروس من حوالى 4 أشهر في مصر.