AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

احذر دواء ترامب المعلن عنه قد يسبب الوفاة.. تفاصيل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:00 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
قام الرئيس دونالد ترامب وإدارته بالترويج لعقار مضاد للملاريا غير معتمد رسميًا لمكافحة فيروس التاجي الجديد ، على الرغم من أن العلماء يقولون إنه يلزم إجراء المزيد من الاختبارات قبل أن يثبت أنه آمن وفعال ضد COVID-19.

ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، دافع المستشار التجاري لترامب بيتر نافارو عن مركبات هيدروكسي كلوروكوين في مقابلات تليفزيونية يوم الاثنين، بعد يوم واحد من وضع الرئيس ثقته علانية في الدواء لتقليل عدد ضحايا جائحة الفيروس التاجي.

لكن المسئولين الطبيين يحذرون من أنه من الخطر أن يتم طرح علاجات غير مثبتة، وحتى خبراء ترامب أنفسهم حذروا من ذلك.

قالت رئيسة الجمعية الطبية الأمريكية، الدكتورة باتريس هاريس، إنها شخصيًا لن تصف الدواء لمريض فيروس التاجي، قائلًة إن مخاطر الآثار الجانبية الشديدة كانت  كبيرة وأهم من أن تقلل من قيمتها '' دون دراسات كبيرة تظهر أن الدواء آمن وفعال لهذا الاستخدام.

وأشارت هاريس إلى أن مخاطر الدواء العالية في التسبب في مشاكل بنظم القلب.

وكان تم اعتماد Hydroxychloroquine رسميًا لعلاج الملاريا والتهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة، وليس COVID-19، حيث  اقترحت دراسات أولية صغيرة أنه قد يساعد في منع دخول الفيروس التاجي الجديد إلى الخلايا وربما يساعد المرضى على إزالة الفيروس في وقت أقرب، لكن بعض الأطباء يرون عكس ذلك. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشأن عقار الملاريا.. تضارب تصريحات بين ترامب والصحة العالمية لعلاج كورونا

ترامب يتحدث عن عقار سيحدث تحولا في تاريخ الطب

هل يعالج كورونا؟ .. معلومات لا تعرفها عن هيدروكسي كلوروكين

حالات تسمم ووفيات.. احذر من عقار الكلوروكين لمرضي الكورونا

علاج الملاريا هيدروكسي كلوروكين hydroxychloroquine .. هل يقضي على فيروس كورونا؟

بعد اكتشاف فرنسا علاج كورونا .. أضرار جانبية ومخاطر سامة للدواء والخبراء يحذرون .. تفاصيل

ترشيحاتنا

فيروس كورونا وصل الأوقاف ..غلق ديوان عام الوزارة ومسح شامل للمخالطين للموظفة المصابة

أحمد موسى: اليوم هو فخر لكل مصري ومشهد تم لأول مرة في التاريخ.. فيديو

بفرمان من الفيفا.. أحمد فتحي وشريف اكرامي مستمران مع الأهلي حتى إشعار آخر

قرار جديد لـ البنك المركزى يدخل السعادة على المتعاملين مع القطاع المصرفي

الصحة العالمية تقدم نصائح للبالغين االمصابين بفيروس كورونا

لا رخصة في الإفطار في رمضان بسبب كورونا .. عباس شومان نقلا عن البحوث الفقهية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماسك غريب على الوجه.. جيسي عبده تثير الجدل بملابس البيت.. شاهد

من داخل السيارة.. هيدى كرم تتألق بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

بـ الأبيض الناعم .. هنادي مهنا بإطلالة تبرز جمال أنوثتها رفقة خطيبها