احذر دواء ترامب المعلن عنه قد يسبب الوفاة.. تفاصيل

قام الرئيس دونالد ترامب وإدارته بالترويج لعقار مضاد للملاريا غير معتمد رسميًا لمكافحة فيروس التاجي الجديد ، على الرغم من أن العلماء يقولون إنه يلزم إجراء المزيد من الاختبارات قبل أن يثبت أنه آمن وفعال ضد COVID-19.





ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، دافع المستشار التجاري لترامب بيتر نافارو عن مركبات هيدروكسي كلوروكوين في مقابلات تليفزيونية يوم الاثنين، بعد يوم واحد من وضع الرئيس ثقته علانية في الدواء لتقليل عدد ضحايا جائحة الفيروس التاجي.





لكن المسئولين الطبيين يحذرون من أنه من الخطر أن يتم طرح علاجات غير مثبتة، وحتى خبراء ترامب أنفسهم حذروا من ذلك.





قالت رئيسة الجمعية الطبية الأمريكية، الدكتورة باتريس هاريس، إنها شخصيًا لن تصف الدواء لمريض فيروس التاجي، قائلًة إن مخاطر الآثار الجانبية الشديدة كانت كبيرة وأهم من أن تقلل من قيمتها '' دون دراسات كبيرة تظهر أن الدواء آمن وفعال لهذا الاستخدام.





وأشارت هاريس إلى أن مخاطر الدواء العالية في التسبب في مشاكل بنظم القلب.





وكان تم اعتماد Hydroxychloroquine رسميًا لعلاج الملاريا والتهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة، وليس COVID-19، حيث اقترحت دراسات أولية صغيرة أنه قد يساعد في منع دخول الفيروس التاجي الجديد إلى الخلايا وربما يساعد المرضى على إزالة الفيروس في وقت أقرب، لكن بعض الأطباء يرون عكس ذلك.