بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والرياضة.. الإعلان عن أول جامعة رياضية في الشرق الأوسط

إشادة من وزارة الشباب والرياضة خلال مداخلة الدكتور أشرف صحبي مع سيف زاهر

الكشف عن أول وكالة رياضية في مصر وفقًا لمعايير "الفيفا" العالمية وظهور الملامح الأولية لفريق الحلم 2030

بعد نجاح مفهوم المجمع الرياضي... "زد" يتوجه شرقًا للقاهرة الجديدة





عقب إطلاق "زد" الشيخ زايد مبادرة "المصريين فريق واحد" التي تدعو لنشر الإيجابية في هذه الأوقات التي يحاول خلالها الجميع البقاء في المنزل للوقاية من فيروس "كورونا" وفقًا لإرشادات وزارة الصحة والحكومة المصرية، تم الإعلان عن عدد من المشروعات المستقبلية التي تستهدف تنمية قطاع الرياضة في مصر ومنها افتتاح أول جامعة رياضية في مصر والشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث القادمة.







جاء ذلك خلال برنامج "ملاعب أون تايم" الذي شهد مداخلة من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الذي أشاد بهذا المشروع الطموح الذي يتم بالتعاون مع الوزارة ووزارة التعليم العالي.

كما لفت الدكتور أشرف صبحي إلى أهمية الاستثمار الرياضي والتعاون بين القطاعين الخاص والعام في هذا المجال. وأكد الدكتور صبحي على تشجيع وزارة الشباب والرياضة لمؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في دعم وتطوير قطاع الرياضة في مصر وخاصة قطاع الناشئين والمواهب الذي يحتاج لتضافر الجهود بالفعل، مشيرًا إلى أن هذه الأفكار الخلاقة والمفاهيم الجديدة هي ما يعد بنهوض سريع للقطاع بعد انقضاء الأزمة الحالية بسبب توقف النشاط الرياضي كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وكشفت "زد" عن استغلال فترة توقف النشاط لبحث مزيد من سبل تطوير المناهج والبرامج التي تقدمها الجامعة والتي تشمل دورات رياضية متخصصة وشهادات معتمدة في أحدث المناهج الرياضية على مستوى العالم.





وتعتزم شركة "زد" للاستثمار الرياضي افتتاح مجمع "زد" بالتجمع الخامس في نهاية 2020، على أن يكون هو النادي الرياضي والاستاد الأول الذي تمتلكه شركة خاصة للاستثمار، وذلك بعد النجاح الكبير لمجمع "زد" الرياضي في الشيخ زايد، واستضافته بطولتين عالميتين للتنس.





وتضمنت الخطط المعلنة للشركة أيضا الكشف عن تفاصيل فريق الحلم 2030، والذي يضم نخبة من أفضل ناشئي كرة القدم في مصر من مواليد 2007، بالإضافة إلى إنشاء أول وكالة رياضية لرعاية لاعبي كرة القدم لدعم المواهب الشابة خلال مشوارهم الرياضي. ويأتي فريق الحلم استكمالًا لجهود "زد" للاستثمار الرياضي التي ساهمت خلال عام تقريبًا في إنشاء ٤ فرق "زد اف سي" لكرة القدم، والتي شاركت في أكبر بطولة للناشئين في مصر وهي بطولة نادي الصيد للناشئين التي أقيمت بالتعاون مع "زد" وأقيم بعض مبارياتها على ملاعب المجمع. ومن المقرر زيادة فرق "زد إف سي" بحلول الموسم القادم لتصل إلى 7 فرق ناشئين وفريق أول لكرة القدم المقرر له المنافسة والمشاركة في الدوري المصري في موسمه الجديد.



