إيطاليا تسجل 604 وفيات جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم، الثلاثاء تسجيل 604 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا .





وأفادت وسائل إعلام إيطالية بتسجيل أول حالة شفاء لمرضى كورونا عن طريق استخدام بلازما دم محملة بالأجسام المضادة لأشخاص تعافوا من وباء كورونا، وهذه التجربة تمت فى مستشفى سان ماتيو التعليمى بمدينة بافيا، جنوب ميلانو بإقليم لومبارديا، بؤرة انتشار الفيروس فى إيطاليا.

وذكرت وكالة "آكي" الإيطالية أن أول المتبرعين بالدم المتعافين كانا اثنين من الأطباء، زوج وزوجته، وكلاهما ضمن أوائل حالات الإصابة بفيروس كورونا فى محافظة بافيا.