"هذا أمر مؤسف".. ترامب يتحدث عن الترشح لولاية ثالثة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه "ليس مسموحا" له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة، معتبرا أن “هذا أمر مؤسف”، وفقا لنبأ عاجل أذاعته فضائية “سكاي نيوز عربية”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة في غزة ليس في خطر بعد الضربات الإسرائيلية الدامية .

وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها خلال جولته الآسيوية، "لا شيء سيهدد وقف إطلاق النار في غزة لقد قتلوا جنديا إسرائيليا، ولذلك رد الإسرائيليون، وكان عليهم أن يردوا. عندما يحدث ذلك، يجب عليهم الرد".

وأكد ترامب إن حركة "حماس" الفلسطينية ستواجه "نهاية حتمية" في حال لم تلتزم بخطة السلام المقترحة لوقف الحرب في غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تملك "الحق الكامل في الانتقام" مما تعرضت له منذ اندلاع الحرب.

وتابع، "حماس مجرد جزء صغير ضمن اتفاق كبير للشرق الأوسط"، مشددًا على أن الوقت حان لإنهاء العنف والتوجه نحو تسوية شاملة تنهي سنواتٍ من عدم الاستقرار.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل حاليًا مع عدة أطراف إقليمية ودولية من أجل فرض حلٍّ سياسيٍّ ملزمٍ يحقق الأمن لإسرائيل، ويضع حدًا لمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد قطاع غزة تصعيدًا إسرائيليًا واسعًا، تخلله قصفٌ جويٌّ ومدفعيٌّ على مناطقَ متفرقةٍ من القطاع، ما أسفر عن سقوط عددٍ كبيرٍ من القتلى والجرحى، بينهم نساءٌ وأطفال.