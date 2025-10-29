مسؤول بالاحتلال: الممر الإنساني من إسرائيل للسويداء غير وارد

ذكر مسؤول إسرائيلي لشبكة العربية أن الممر الإنساني من إسرائيل للسويداء غير وارد وسيكون الممر عبر دمشق.

ياتي ذلك فيما نفذت القوات الإسرائيلية مجدداً توغلاً في ريف القنيطرة، جنوب سوريا.

توغلت أربع دبابات إسرائيلية وعدد من الآليات العسكرية في ريف القنيطرة، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي السوري، امس الثلاثاء.

كما أشار إلى أن القوات الإسرائيلية اقتلعت عدداً من الأشجار، ودمرت غرفاً مسبقة الصنع ضمن ثكنة عسكرية مهجورة.

وقبل أيام توغل الجيش الإسرائيلي أيضاً بخمس آليات عسكرية داخل قرية الصمدانية الشرقية في محافظة القنيطرة.

ومنذ سقوط النظام السوري السابق، في الثامن من ديسمبر الماضي، شنت إسرائيل عدة هجمات على مواقع عسكرية في الداخل السوري.

كما توغلت قواتها في جنوب البلاد، وتوسعت داخل المنطقة منزوعة السلاح، التي أقرت ضمن هدنة عام 1974.

في حين لم تفض عدة جولات سابقة من المفاوضات بين إسرائيل وسوريا في التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى خفض التوترات بين الجانبين.