مصرع 9 أشخاص وفقدان 5 آخرين جراء الفيضانات العارمة وسط فيتنام

أعلنت الحكومة في فيتنام اليوم "الأربعاء" مصرع تسعة أشخاص وفقدان خمسة آخرين جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول أمطار غزيرة على مناطق وسط البلاد مؤخرا.

وقالت الحكومة - في بيان نقلته قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن ستة من بين الضحايا لقوا مصرعهم في مدينة "دانانج" التي تضم أحد أشهر شواطئ البلاد وفي مدينة "هوي آن" القديمة.

بدورها، قالت وكالة إدارة الكوارث الحكومية إن الفيضانات غمرت أيضا أكثر من 103 آلاف منزل يقع معظمها في أهم المواقع السياحية في البلاد في "هوى" و"هوي آن".

ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة على مناطق وسط فيتنام على مدى اليومين المقبلين، وذلك وفقا لوكالة التنبؤ بالطقس الحكومية.

وتعد فيتنام عرضة في كثير من الأحيان للعواصف والفيضانات التي تتسبب في إحداث أضرار على نطاق واسع، وخاصة خلال موسم العواصف الذي يستمر من شهر يونيو وحتى شهر أكتوبر.