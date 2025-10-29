وزير الدفاع الياباني الجديد يؤكد عزم طوكيو زيادة الإنفاق الدفاعي

أعلن وزير الدفاع الياباني الجديد، شينجيرو كويزومي، اليوم الأربعاء، أنه أكد للولايات المتحدة عزم اليابان على مواصلة زيادة إنفاقها الدفاعي وذلك خلال أول محادثات مباشرة له مع نظيره الأمريكي بيت هيجسيث في طوكيو.



وقال كويزومي -الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي مشترك مع هيجسيث عقب الاجتماع-: "تبادلنا وجهات النظر حول البيئة الأمنية التي تتدهور بسرعة، واتفقنا على هذا التقييم".



وأضاف أنه أبلغ هيجسيث أن الحكومة اليابانية تخطط الآن لرفع ميزانية الدفاع إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية الحالية في مارس، أي قبل عامين من الموعد المحدد سابقا.

من جانبه ، قال هيجسيث -في المؤتمر الصحفي المشترك- إن التحالف الثنائي مهم لردع الصين، بينما قال كويزومي، إن تعزيز القدرات الدفاعية لليابان سيعزز قدرتها على الاستجابة للتهديدات.



وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع من اليابان تنفيذ خطتها لزيادة الإنفاق الدفاعي على الفور، لكنه قال إنه لم يطلب أي مبلغ محدد خلال الاجتماع.

وحذر كويزومي، من أن الصين تعزز قوتها العسكرية بشكل كبير دون شفافية كافية (على حد وصفه)، قائلا إن اليابان ستراقب التطورات الإقليمية عن كثب وباهتمام بالغ وسترد عليها بهدوء وحزم.



وتأتي هذه المحادثات بعد يوم واحد من عقد سانا تاتشيتشي -التي أصبحت أول رئيسة وزراء لليابان في 21 أكتوبر- أول قمة لها وجها لوجه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طوكيو، حيث تعهدت ببناء "عصر ذهبي جديد" للتحالف الياباني الأمريكي.