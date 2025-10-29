قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الـ 25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة
مسؤول إسرائيلي: المفاوضات مع دمشق مستمرة.. وتل أبيب لا تقف خلف حكمت الهجري
انطلاق بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة بمشاركة 15 دولة
من عظمة الفراعنة إلى ذكاء المستقبل.. المتحف المصري الكبير يعكس عبقرية مصر الحديثة
الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف قرب مستشفى الشفاء يعرقل جهود إنقاذ الحياة في غزة
أنجولا تشيد بمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية
كامل الوزير: الرئيس السيسي وجه بدعم العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا
فى ذكراه الأولى.. قصة زواج حسن يوسف من شمس البارودي وعلاقته بالشعراوي
غارات الاحتلال تستهدف جميع محافظات قطاع غزة
ماذا قال قيادات جامعة القاهرة عن افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس
حدث ينتظره العالم.. تفاصيل إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الدفاع الياباني الجديد يؤكد عزم طوكيو زيادة الإنفاق الدفاعي

وزير الدفاع الياباني الجديد، شينجيرو كويزومي
وزير الدفاع الياباني الجديد، شينجيرو كويزومي
أ ش أ

 أعلن وزير الدفاع الياباني الجديد، شينجيرو كويزومي، اليوم الأربعاء، أنه أكد للولايات المتحدة عزم اليابان على مواصلة زيادة إنفاقها الدفاعي وذلك خلال أول محادثات مباشرة له مع نظيره الأمريكي بيت هيجسيث في طوكيو.


وقال كويزومي -الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي مشترك مع هيجسيث عقب الاجتماع-: "تبادلنا وجهات النظر حول البيئة الأمنية التي تتدهور بسرعة، واتفقنا على هذا التقييم".


وأضاف أنه أبلغ هيجسيث أن الحكومة اليابانية تخطط الآن لرفع ميزانية الدفاع إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية الحالية في مارس، أي قبل عامين من الموعد المحدد سابقا.

من جانبه ، قال هيجسيث -في المؤتمر الصحفي المشترك- إن التحالف الثنائي مهم لردع الصين، بينما قال كويزومي، إن تعزيز القدرات الدفاعية لليابان سيعزز قدرتها على الاستجابة للتهديدات.


وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع من اليابان تنفيذ خطتها لزيادة الإنفاق الدفاعي على الفور، لكنه قال إنه لم يطلب أي مبلغ محدد خلال الاجتماع.

وحذر كويزومي، من أن الصين تعزز قوتها العسكرية بشكل كبير دون شفافية كافية (على حد وصفه)، قائلا إن اليابان ستراقب التطورات الإقليمية عن كثب وباهتمام بالغ وسترد عليها بهدوء وحزم.


وتأتي هذه المحادثات بعد يوم واحد من عقد سانا تاتشيتشي -التي أصبحت أول رئيسة وزراء لليابان في 21 أكتوبر- أول قمة لها وجها لوجه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طوكيو، حيث تعهدت ببناء "عصر ذهبي جديد" للتحالف الياباني الأمريكي.

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تتقدم بشكوى ضد 27 مرشحا بانتخابات مجلس النواب غدا

الدولار

عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025

بتكوين يتراجع

بتكوين يتراجع وسط حذر المستثمرين قبيل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي ومحادثات ترامب وشي بشأن التجارة

الذهب يقترب من أدنى مستوياته مع انحسار التوترات التجارية وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

الذهب يقترب من أدنى مستوياته مع انحسار التوترات التجارية وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

مصرع وفقدان 14 شخصا جراء الفيضانات العارمة وسط فيتنام

مصرع 9 أشخاص وفقدان 5 آخرين جراء الفيضانات العارمة وسط فيتنام

رئيس فورد يتحدى ترامب: السيارات الكهربائية ستستمر دون أموالك

رئيس فورد السابق
رئيس فورد السابق
رئيس فورد السابق

انفجار محركات جنرال موتورز دون سابق إنذار يضع الشركة في مأزق

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

طريقة عمل وجبات دايت لذيذة

طريقة عمل وجبات دايت مشبعة ومذاقها لذيذ
طريقة عمل وجبات دايت مشبعة ومذاقها لذيذ
طريقة عمل وجبات دايت مشبعة ومذاقها لذيذ

نشرة المرأة والمنوعات | الحمل فوق الثلاثي حالة نادرة يناقشها مسلسل محمد سلام.. وهذه مخاطر قضم الأظافر على القلب

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

