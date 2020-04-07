AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سيدة عائدة من معهد الأورام .. السويس تعلن الطوارئ لمحاصرة منطقة أول إصابة بـ كورونا في المحافظة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:10 م
منطقة أول سيدة تصاب
منطقة أول سيدة تصاب بفيروس كورونا في السويس
Advertisements
حسن غنيمة
أعلنت أجهزة محافظة السويس حالة الطوارئ لمحاصرة ظهور اول حالة إيجابية مصابة فيرس كورونا.

وتم ملاحقة جميع المخالطين لها بما فيهم السائق الذى قام بنقلها من منزلها لمعهد الأورام وجودتها السويس. 

وتبين من تكثيف حملات  الطب الوثائقى خلو المحافظة من مراكز تظهر بها الفيروس وان الحالة المكتشفة أصيبت من خارج المحافظة.

أعلن الطب الوقائي بمديرية الصحة بالسويس، ظهور أول حالة إيجابية لمرض الكورونا المستجد COVID-19 داخل المحافظة لسيدة فى العقد الخامس من عمرها من أهل المحافظة كانت تتردد على المعهد القومى للأورام بغرض علاج نجلها.

وأكد الطب الوقائي في بيانه، تم نقل الحالة بسيارة إسعاف مجهزة و مخصصة لهذا الغرض لمستشفى العزل بأبو خليفة بالإسماعيلية و تم إتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة العدوى. 

وأكد البيان، عليه هرع فريق من إدارة مكافحة الأمراض المعدية و إدارة الوبائيات و الترصد و المراقبين الصحيين الأبطال لعمل التقصيات اللازمة و عزل المخالطين للحالة و التعامل السليم مع المخالطين طبقا لبروتوكولات وزارة الصحة.

وقال مصدر بمديرية الصحة، إن السيدة عادت من معهد الأورام الخميس الماضي، وبعد عودتها ذهبت إلىمستشفى حميات السويس وتم عزلها حتي ظهرت نتائج التحاليل،.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فحص 1500 .. رئيس الوزراء يتابع إجراءات التعامل مع الأجنبي المصاب بـ كورونا

الصحة تكشف مسار متابعة الأجنبي المصاب بـ "كورونا"

تقرير أمام رئيس الوزراء لشرح جميع الإجراءات الاحترازية.. 1500 من المخالطين للحالة الأجنبية الثانية المكتشفة لـ"كورونا" تحت الحجر الصحي.. منع الدخول والخروج من موقع الشركة.. عزل المريض بالمستشفى

بعد اكتشاف إصابة بـ كورونا.. تعليق العمل بمعهد جنوب مصر للأورام لمدة أسبوع

بعد ظهور كورونا.. الأعلى للمستشفيات الجامعية يكشف مصير معهد الأورام

بعد إصابة 15 من الطاقم الطبي بـ كورونا: مدير معهد الأورام: لن نستقبل مرضى اليوم

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. أمل جديد في مواجهة فيروس كورونا

أول فيديو لثاني مدرب مصري يصاب بفيروس كورونا من داخل مستشفى العزل.. شاهد

مسئولون أمريكيون يحذرون: كارثة قادمة هذا الأسبوع أسوأ من الحرب العالمية

بشرة خير ..الصحة العالمية تكشف حقيقة انتقال فيروس كورونا من الأم للجنين

الأمير هاري وميجان ماركل يثيران غضب الجميع بقرار جديد.. تفاصيل

بعد أحمد فتحي.. خليفة محمد صلاح يشعل الصراع بين الأهلي وبيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماسك غريب على الوجه.. جيسي عبده تثير الجدل بملابس البيت.. شاهد

من داخل السيارة.. هيدى كرم تتألق بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

بـ الأبيض الناعم .. هنادي مهنا بإطلالة تبرز جمال أنوثتها رفقة خطيبها