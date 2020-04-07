سيدة عائدة من معهد الأورام .. السويس تعلن الطوارئ لمحاصرة منطقة أول إصابة بـ كورونا في المحافظة

أعلنت أجهزة محافظة السويس حالة الطوارئ لمحاصرة ظهور اول حالة إيجابية مصابة فيرس كورونا.





وتم ملاحقة جميع المخالطين لها بما فيهم السائق الذى قام بنقلها من منزلها لمعهد الأورام وجودتها السويس.





وتبين من تكثيف حملات الطب الوثائقى خلو المحافظة من مراكز تظهر بها الفيروس وان الحالة المكتشفة أصيبت من خارج المحافظة.





أعلن الطب الوقائي بمديرية الصحة بالسويس، ظهور أول حالة إيجابية لمرض الكورونا المستجد COVID-19 داخل المحافظة لسيدة فى العقد الخامس من عمرها من أهل المحافظة كانت تتردد على المعهد القومى للأورام بغرض علاج نجلها.





وأكد الطب الوقائي في بيانه، تم نقل الحالة بسيارة إسعاف مجهزة و مخصصة لهذا الغرض لمستشفى العزل بأبو خليفة بالإسماعيلية و تم إتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة العدوى.





وأكد البيان، عليه هرع فريق من إدارة مكافحة الأمراض المعدية و إدارة الوبائيات و الترصد و المراقبين الصحيين الأبطال لعمل التقصيات اللازمة و عزل المخالطين للحالة و التعامل السليم مع المخالطين طبقا لبروتوكولات وزارة الصحة.



