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أصل الحكاية

فى السعودية.. صندوق "هدف" يعلن موعد صرف دعم مبادرة التوظيف شهريا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:05 م
صندوق هدف
صندوق هدف
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عبدالله قدري
حدد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" يوم 28 من كل شهر ميلادي موعدًا لصرف دعم مبادرة "دعم التوظيف" للمنشآت المستفيدة من المبادرة، مبينًا أنه سيتم إيداع مبلغ الدعم في الحساب البنكي للمنشأة، بشكل آلي بعد التحقق من توفر ضوابط الدعم لدى الموظف المدعوم، دون الحاجة لرفع فواتير شهرية من قبل المنشأة.

وتدعم المبادرة، جميع الوظائف والمهن؛ حتى المهن التي صدر عليها قرارات توطين، وتستطيع جميع منشآت القطاع الخاص الاستفادة من المبادرة، لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم، من تاريخ 1 يوليو 2019، ما لم تكن المنشأة موقفه لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الصندوق.

ويبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، ويشمل من تم توظيفهم بعد بداية يوليو 2019 " بأثر رجعي" ، وكذلك التوظيف الجديد والمستقبلي، على أن يتراوح أجر الموظف المدعوم بين 4000 و 15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10 % عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.
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