المالية: الرئيس السيسي وجه بإجراءات للتيسير في قطاع الأعمال .. فيديو

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع لحظة بلحظة للتعامل مع معطيات أزمة انتشار فيروس كورونا، في هذا الظرف الاستثنائي التاريخي.





وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن الرئيس وجه بمجموعة هامة من الإجراءات والتيسيرات على قطاع الأعمال، من بينها ضخ 2 مليار جنيه إضافية لمستحقات المصدرين، ومنح 3 شهور فترة سماح لقطاع الأعمال بالنسبة للضرائب، مشيرا إلى أنه سيتم إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.





وتابع وزير المالية، أن السيسي وجه بصرف 500 جنيه لمدة 3 شهور للعمالة غير المنتظمة، مع توفير جميع مستلزمات الدولة من السلع لمدة 3 أشهر على الأقل، مشيرًا إلى أن شرط تمتع القطاع الخاص بالمزايا هو الحفاظ على العمالة الموجودة لديها، فنحن أسرة واحدة كمصريين ولا بد أن نتكاتف معًا.





وأوضح الدكتور محمد معيط، أن أزمة كورونا حدثت بعد الإصلاح الاقتصادي القاسي والصعب والذي مكن الدولة المصرية من تحمل تبعات الأزمة، وهذا لطف من الله بنا، مشددًا على أن مصر قادرة على التعامل مع أزمة كورونا وسوف تخرج منها أقوى مما دخلنها.