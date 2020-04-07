AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المالية: الرئيس السيسي وجه بإجراءات للتيسير في قطاع الأعمال .. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:01 م
محمد معيط، وزير المالية
محمد معيط، وزير المالية
Advertisements
محمد حليم قنديل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع لحظة بلحظة للتعامل مع معطيات أزمة انتشار فيروس كورونا، في هذا الظرف الاستثنائي التاريخي.


وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن الرئيس وجه بمجموعة هامة من الإجراءات والتيسيرات على قطاع الأعمال، من بينها ضخ 2 مليار جنيه إضافية لمستحقات المصدرين، ومنح 3 شهور فترة سماح لقطاع الأعمال بالنسبة للضرائب، مشيرا إلى أنه سيتم إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.


وتابع وزير المالية، أن السيسي وجه بصرف 500 جنيه لمدة 3 شهور للعمالة غير المنتظمة، مع توفير جميع مستلزمات الدولة من السلع لمدة 3 أشهر على الأقل، مشيرًا إلى أن شرط تمتع القطاع الخاص بالمزايا هو الحفاظ على العمالة الموجودة لديها، فنحن أسرة واحدة كمصريين ولا بد أن نتكاتف معًا.


وأوضح الدكتور محمد معيط، أن أزمة كورونا حدثت بعد الإصلاح الاقتصادي القاسي والصعب والذي مكن الدولة المصرية من تحمل تبعات الأزمة، وهذا لطف من الله بنا، مشددًا على أن مصر قادرة على التعامل مع أزمة كورونا وسوف تخرج منها أقوى مما دخلنها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر

السيسي: منحة للعمالة غير المنتظمة 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر

السيسي يطالب ببناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي و 100 ألف لسكان المناطق غير الآمنة

للاحتفاظ بالعمالة .. السيسي يطالب البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل للمنشآت السياحية والفندقية

تشمل السياحة والطيران والعمالة غير المنتظمة.. السيسى يوجه بحزمة قرارات اقتصادية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا

حزمة إجراءات جديدة لمواجهة كورونا.. ماذا فعلت الدولة المصرية لحماية اقتصادها

ترشيحاتنا

لا رخصة في الإفطار في رمضان بسبب كورونا .. عباس شومان نقلا عن البحوث الفقهية

خبير سعودي يحذر من أمر كارثي يصيب الإنسان عند انتهاء فيروس كورونا.. تفاصيل

بفرمان من الفيفا.. أحمد فتحي وشريف اكرامي مستمران مع الأهلي حتى إشعار آخر

احتمالية فرض الحظر الكامل.. أحمد موسى يوضح الحقيقة .. فيديو

شاهد.. أول ممرض مصاب بكورونا بمعهد الأورام يفجر مفاجأة عن إصابته

أحمد موسى: اليوم هو فخر لكل مصري ومشهد تم لأول مرة في التاريخ.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متقلقيش على طفلك.. خال العيال يكشف معلومات مثيرة حول حساسية الألبان عند الأطفال

هنتعشى ايه النهاردة.. مكرونة بالجبن الرومى اللذيذة مع العصير الفريش

ماسك غريب على الوجه.. جيسي عبده تثير الجدل بملابس البيت.. شاهد