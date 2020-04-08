AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

رغم تفشي كورونا.. احتشاد عشرات الآلاف من الصينيين في الأماكن السياحية.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:08 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
تعتبر مدينة ووهان الصينية هي بؤرة تفشي فيروس كورونا في الصين و منها إلى العالم ، لقد تكبدت الصين خسائر فادحة في المواطنين والاقتصاد بسبب تفشي وباء كورونا، وتحولت الصين المكتظة بالسكان إلى مدينة خاوية من اي مظاهر للحياة لأول مرة في تاريخها لمواجهة كورونا . 
ولم تمض أيام من إعلان الصين محاربتها للفيروس و فك حظر التجول للمواطنين وعودة الحياة لطبيعتها مع اتخاذ كل إجراءات الوقاية للمواطنين لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا ، إلا أن رواد التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو عبر يوتيوب يوضح اكتظاظ أحد المعالم السياحية في الصين رغم تحذيرات الحكومة بعدم التواجد في تجمعات. 

ويظهر في الفيديو توافد عشرات الآلاف من المواطنين في الصين إلى منتزه جبل جوانهشان، شرق الصين بعد إعلان إدارة المنتزه أن الدخول مجاني في ذلك اليوم. 

انتشرت مقاطع فيديو للمواطنين في المنتزه على وسائل التواصل الاجتماعي وسط تعليقات غاضبة من تصرفات الشعب الصيني و عبارات تشير إلى عدم تحملهم المسئولية .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم إغلاق حدودها مع الصين..روسيا تسجل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا

شاهد.. شوارع الصين خالية والمواطنون يهتفون من منازلهم

بسبب كورونا.. روسيا تمنع استقبال رحلات سياحية جماعية من الصين

شوارع ووهان الصينية خاوية بعد تفشي فيروس كورونا .. شاهد

تستهدف الأماكن المكتظة.. حملات تطهير في مدينة النجف العراقية لمواجهة فيروس كورونا.. شاهد

بشرى سارة .. توقف انتشار فيروس كورونا بمدينة ووهان الصينية نهاية الشهر

ترشيحاتنا

السيسى يكلف الهيئة الهندسية بتجهيز المدن الجامعية كـ مستشفيات عزل

ليس الشلولو فقط .. 5 أطعمة يتناولها المصريون بالصدفة تحارب كورونا

ترامب يعلن عن 10 عقاقير لعلاج فيروس كورونا

من شرفة المنزل.. منى مدوح تتألق بالكاجوال الأصفر ..شاهد

أخبار النادي الأهلي اليوم .. عقد فتحي وإكرامي مستمر .. وتولي الجوكر منصب في القلعة الحمراء

فضل صيام النصف من شعبان .. 8 مكافآت ربانية يفوز بها الصائمون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس الشلولو فقط .. 5 أطعمة يتناولها المصريون بالصدفة تحارب كورونا

مع اقتراب شهر رمضان .. تعرفي على طريقة تخزين ورق العنب

من شرفة المنزل.. منى مدوح تتألق بالكاجوال الأصفر ..شاهد