رغم تفشي كورونا.. احتشاد عشرات الآلاف من الصينيين في الأماكن السياحية.. فيديو

تعتبر مدينة ووهان الصينية هي بؤرة تفشي فيروس كورونا في الصين و منها إلى العالم ، لقد تكبدت الصين خسائر فادحة في المواطنين والاقتصاد بسبب تفشي وباء كورونا، وتحولت الصين المكتظة بالسكان إلى مدينة خاوية من اي مظاهر للحياة لأول مرة في تاريخها لمواجهة كورونا .

ولم تمض أيام من إعلان الصين محاربتها للفيروس و فك حظر التجول للمواطنين وعودة الحياة لطبيعتها مع اتخاذ كل إجراءات الوقاية للمواطنين لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا ، إلا أن رواد التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو عبر يوتيوب يوضح اكتظاظ أحد المعالم السياحية في الصين رغم تحذيرات الحكومة بعدم التواجد في تجمعات.





ويظهر في الفيديو توافد عشرات الآلاف من المواطنين في الصين إلى منتزه جبل جوانهشان، شرق الصين بعد إعلان إدارة المنتزه أن الدخول مجاني في ذلك اليوم.





انتشرت مقاطع فيديو للمواطنين في المنتزه على وسائل التواصل الاجتماعي وسط تعليقات غاضبة من تصرفات الشعب الصيني و عبارات تشير إلى عدم تحملهم المسئولية .



