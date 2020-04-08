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أخبار العالم

أول تعليق من ترامب على استقالة وزير البحرية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:09 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه تعليق المساهمة الأمريكية في تمويل منظمة الصحة العالمية.

وعلق ترامب على استقالة القائم بأعمال وزير البحرية، قائلاً: إنه لم يكن له أي دور في استقالة الوزير توماس مودلي.

وأوضح ترامب أن الوزير مودلي لم يكن مضطرا للاستقالة لكنه قام بتصرف يصب في الصالح العام.

وفي وقت سابق قدم وزير البحرية الأمريكي بالوكالة توماس مودلي، أمس الثلاثاء، استقالته بسبب التعامل مع حاملة الطائرات التي ظهرت عليها إصابات بفيروس كورونا.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات الامريكية يو اس اس ثيودور روزفلت لى 230 حالة.
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