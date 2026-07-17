مقتل 21 شخصا إثر تحطم حافلة مدرسية في أوغندا

أعلنت الشرطة الأوغندية مقتل 21 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين إثر تحطم حافلة تقل تلاميذ في رحلة مدرسية عقب انقلابها في منطقة "كابشوروا" الواقعة شرقي البلاد.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة عن الشرطة قولها أن الحادث وقع عندما تعرضت الحافلة لعطل ميكانيكي قبل أن يفقد سائقها السيطرة عليها، مما أدى إلى انحرافها عن الطريق واصطدامها بحجر كبير ثم انقلابها.

وتسجل أوغندا آلاف الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق سنويا، وتعد السرعة الزائدة والمركبات التي تفتقر إلى الصيانة الجيدة والطرق الخطرة من بين الأسباب الرئيسية لذلك.