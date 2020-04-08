عادل عبدالرحمن: الأهلى مستهدف إعلاميًا.. والحاوي يستحق أكثر من 11 مليونًا.. فيديو

قال عادل عبدالرحمن، نجم الأهلى السابق، إن الإدارة الحمراء تعاملت باحترافية شديدة، مع ملف تجديد عقود الرباعي الكبير، رغم سهام النقد التى وجهت للقلعة الحمراء.

وأضاف عادل عبدالرحمن، خلال برنامج «الماتش»، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، إن الأهلى تعامل باحترافية شديدة، مع ملف تجديد عقود الرباعي، مشددا إن النادي الأحمر مستهدف إعلاميا بدليل الهجوم غير المبرر من وسائل الإعلام على الأهلى فى تعامله مع نجومه.





وأكد عادل عبدالرحمن، إن وليد سليمان، من أهم لاعبي الأهلى ولو كان يعمل مدربا بالناادي الأحمر، لمنح الحاوي عقدا يفوق الـ11 مليون جنيه.