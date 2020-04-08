تكبيرات لطلب العون من الله في العراق .. فيديو

تداول رواد التواصل الإجتماعي في العراق مقاطع فيديو لمساجد شهيرة في أماكن متفرقة بالعراق تصدح بالتكبيرات والرجاء من الله أن يرفع الوباء عن العالم .

وسمعت أصداء تكبيرات في شوارع متفرقة في بغداد بالعراق بعد آذان العشاء ، و تفاعل المواطنون مع التكبيرات و دعوا إلى الله أن يرفع الوباء عنهم و عن العالم كله .





وتداول رواد التواصل مقاطع الفيديو، طالبين من الله أن يحمي بلدهم من تفشي الباء بها ، و يثمنوا مجهود الأطباء و جنود الجيش و الشرطة في حفظ الأمن و السلام للمواطنين .





جدير بالذكر أن الصحة العراقية أعلنت إصابة 91 حالة جديدة بفيروس كورونا و ووفاة حالة واحدة .



