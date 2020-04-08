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منوعات

تكبيرات لطلب العون من الله في العراق .. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:48 ص
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي في العراق مقاطع فيديو لمساجد شهيرة في أماكن متفرقة بالعراق تصدح بالتكبيرات والرجاء من الله أن يرفع الوباء عن العالم . 
وسمعت أصداء تكبيرات في شوارع متفرقة في بغداد بالعراق بعد آذان العشاء ، و تفاعل المواطنون مع التكبيرات و دعوا إلى الله أن يرفع الوباء عنهم و عن العالم كله . 

وتداول رواد التواصل مقاطع الفيديو، طالبين من الله أن يحمي بلدهم من تفشي الباء بها ، و يثمنوا مجهود الأطباء و جنود الجيش و الشرطة في حفظ الأمن و السلام للمواطنين . 

جدير بالذكر أن الصحة العراقية أعلنت إصابة 91 حالة جديدة بفيروس كورونا و ووفاة حالة واحدة .

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