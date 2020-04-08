AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كارثة.. فيروس كورونا يعاود إصابة عشرات المتعافين في كوريا الجنوبية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:56 ص
فيروس كورونا يعاود
فيروس كورونا يعاود إصابة عشرات المتعافين في كوريا الجنوبية
Advertisements
رحيم يسري
رغم نجاح آلاف المصابين في التخلص من فيروس كورونا المستجد، يبدو أن الخطر لا يزال يهدد المتعافين منه، وسط انتشار متسارع للعدوى في أنحاء العالم.

ويؤكد مسؤولون أن عشرات الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، ثبتت إصابتهم بالفيروس مرة أخرى بعد مغادرتهم الحجر الصحي.

وذكر المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 51 شخصًا كان اختبارهم بالنسبة لكورونا "ايجابيا" بعد وقت قصير من "إطلاق سراحهم" من الحجر.

ونقلت "فوكس نيوز" عن وسائل إعلام كورية رسمية قولها إن الفيروس أعيد تنشيطه على الأرجح.

وتقوم السلطات الصحية في كوريا الجنوبية بإرسال فريق من المحققين إلى مدينة دايجو- أكبر بؤرة لكورونا في البلاد-؛ لإجراء تحقيق حول السبب.

وتتشابه تلك الأنباء مع تقارير مماثلة ظهرت في مارس، حيث أكدت وسائل إعلام صينية نقلا عن أطباء في ووهان أن 10% من المصابين بفيروس كورونا ثبتت إصابتهم مرة أخرى بعد خروجهم من المستشفى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شفاء مصاب جديد من فيروس كورونا في كوريا الجنوبية

تماثل 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" للشفاء في كوريا الجنوبية

شفاء مصابين بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 3736 حالة

كوريا الجنوبية تسجل 123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد المصابين بـ "كورونا" إلى 6284 و43 حالة وفاة

ترشيحاتنا

رعب في كرداسة.. فرض حجرا صحيا على قرية المعتمدية بالجيزة

ترامب يعلن عن 10 عقاقير لعلاج فيروس كورونا

دعاء لرفع البلاء والفرج.. احرص عليه في ليلة النصف من شعبان

هل ستزيد عدد ساعات حظر التجوال .. وزير الإعلام يرد .. شاهد

رغم ارتفاع الإصابات بكورونا.. خبر مفرح من وزير الإعلام للمصريين.. فيديو

زيادة مرعبة.. الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة وفاة يومية بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميركوري كوجر من فورد تعود للحياة على يد مصمم عالمي.. صور

أضرار شرب القهوة قبل النوم

ليس الشلولو فقط .. 5 أطعمة يتناولها المصريون بالصدفة تحارب كورونا