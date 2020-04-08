كارثة.. فيروس كورونا يعاود إصابة عشرات المتعافين في كوريا الجنوبية

رغم نجاح آلاف المصابين في التخلص من فيروس كورونا المستجد، يبدو أن الخطر لا يزال يهدد المتعافين منه، وسط انتشار متسارع للعدوى في أنحاء العالم.





ويؤكد مسؤولون أن عشرات الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، ثبتت إصابتهم بالفيروس مرة أخرى بعد مغادرتهم الحجر الصحي.





وذكر المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 51 شخصًا كان اختبارهم بالنسبة لكورونا "ايجابيا" بعد وقت قصير من "إطلاق سراحهم" من الحجر.





ونقلت "فوكس نيوز" عن وسائل إعلام كورية رسمية قولها إن الفيروس أعيد تنشيطه على الأرجح.





وتقوم السلطات الصحية في كوريا الجنوبية بإرسال فريق من المحققين إلى مدينة دايجو- أكبر بؤرة لكورونا في البلاد-؛ لإجراء تحقيق حول السبب.



