ووهان الآن.. شاهد كيف أصبحت بؤرة تفشي فيروس كورونا بعد رفع القيود.. فيديو وصور

كانت مدينة ووهان الواقعة في وسط الصين هي بؤرة تفشي فيروس كورونا التاجي في أواخر ديسمبر الماضي. وفي 23 يناير تم فرض الحجر الصحي على المدينة بأكملها في محاولة لوقف تفشي الفيروس.





وفقا للجنة الصحة الوطنية، أصيب81.740 شخصا في البر الرئيسي للصين، وشفي 77.167 حالة بينما توفى 3.331 أخرين.





وفي الأيام الأخيرة، انخفضت القيود في المدينة حيث انخفضت الإصابات الجديدة بشكل ملحوظ. والآن، ألغت ووهان جزءا كبيرا من قيود السفر، مما سمح للناس بمغادرة المدينة بعد شهرين ونصف من الإغلاق.





وفي صباح يوم الأربعاء ، بدأت القطارات التي تقل أشخاصا من المدينة إلى العمل، وبدأت الطرق السريعة الرئيسية في الانفتاح أيضًا مع رفع إغلاق الصين في ووهان، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 11 مليون نسمة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





ومن بين سكان المدينة، أصيب أكثر من 50 ألف شخص بالفيروس التاجي وتوفي 2571 أخرين.





وطبقا للأرقام الرسمية فإن حصيلة القتلى تمثل حوالي 80٪ من جميع الوفيات في الصين.





ومع ذلك، يتعين على السكان الحصول على "رمز المسح الضوئي" للمغادرة - مما يعني أنهم ليس لديهم أعراض فيروس كورونا "كوفيد-19" ولم يكونوا على اتصال بشخص مصاب.





واليوم، سيغادر نحو 55 ألف شخص مدينة ووهان، وفقا لمبيعات التذاكر التي استعرضتها إذاعة الدولة "CCTV".





وجدير بالذكر أنه وللمرة الأولى منذ بدء تفشي وباء الفيروس التاجي، أبلغت الصين عن عدم وجود وفيات متعلقة ب "كوفيد-19" أمس الثلاثاء.